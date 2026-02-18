Χρηματιστήριο: Ανοδος 3,30%, κατά 5 δισ. ευρώ αυξήθηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς

Η αγορά ανέκαμψε δυναμικά μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 4,34%, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος αυτών των απωλειών.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε σημαντικά κατά 5,049 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.327,44 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 3,30%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 320,52 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.005.966 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 3,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,26%.
Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+10,11%), της Elvalhalcor (+8,72%), της Πειραιώς (+5,87%), της Εθνικής (+5,71%), της Optima Bank (+5,52%), της Motor Oil (+4,94%), της Alpha Bank (+4,60%) και της Eurobank (+4,48%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.674.218 και 10.919.945 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 67,22 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 48,65 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 87 μετοχές, 26 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Viohalco (+10,11%) και Cenergy (+9,49%)
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παΐρης (-3,85%) και Ξυλεμπορία(κ) (-3,60%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 10,8800 +1,30%
ΚΥΠΡΟΥ: 9,6600 +3,21%
METLEN: 36,0600 +0,78%
OPTIMA: 9,7500 +5,52%
ΤΙΤΑΝ: 52,8000 +0,38%
ALPHA BANK: 3,8910 +4,60%
AEGEAN AIRLINES: 14,3600 +1,13%
VIOHALCO: 13,7200 +10,11%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,1000 +3,11%
ΔΑΑ: 11,7200 +2,00%
ΔΕΗ: 18,9700 +2,49%
COCA COLA HBC:54,5500 +1,39%
ΕΛΠΕ: 9,1100 +2,47%
ELVALHALCOR: 4,8000 +8,72%
ΕΘΝΙΚΗ: 14,8000 +5,71%
ΕΥΔΑΠ: 7,9600 +0,25%
EUROBANK: 4,0820 +4,48%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1800 +2,13%
MOTOR OIL: 36,5200 +4,94%
JUMBO: 25,2600 +1,85%
ΟΛΠ: 38,5000 +1,05%
ΟΠΑΠ: 16,3000 +2,52%
ΟΤΕ: 17,1000 +0,71%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,5440 +5,87%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,8600 +0,54%
ΑΠΕ - ΜΠΕ