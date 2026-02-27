ΕΝΦΙΑ 2026: Πλησιάζει η ώρα για τα «ραβασάκια» (Βίντεο)

Η στιγμή για την έκδοση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ πλησιάζει.

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να κλείσει την πλατφόρμα του Ε9 για το έτος 2026, ώστε να ολοκληρωθούν οι τελευταίες διορθώσεις και αλλαγές στα στοιχεία ακινήτων και να προχωρήσει η εκκαθάριση του φόρου.

Δείτε το βίντεο του Mega: