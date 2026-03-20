«Τρέχουν» οι φορολογικές δηλώσεις 2026 (Βίντεο)

Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για τη χορήγηση της έκπτωσης φόρου 4% στις φορολογικές δηλώσεις.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 μεταφέρεται έως τις 15 Μαΐου 2026, με την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα εξοφληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 για να ισχύσει η έκπτωση. Η αρχική καταληκτική ημερομηνία της 30ής Απριλίου παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες, με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου (ή έως τις 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία), ενώ η πληρωμή του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026.

