Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα του ΟΟΣΑ στην οποία οι πραγματικοί μισθοί όχι μόνο δεν αυξήθηκαν σε βάθος δεκαπενταετίας, αλλά παρουσίασαν ισχυρή διψήφια μείωση.

H ιστοσελίδα Visual Capitalist οπτικοποίησε την πορεία των μισθών σε 34 ανεπτυγμένες οικονομίες, σε δολάρια ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (PPP – Purchasing Power Parities), προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό. Τα δολάρια PPP, γνωστά και ως «διεθνή δολάρια», είναι μια επινοημένη νομισματική μονάδα που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση του βιοτικού επιπέδου και της οικονομικής παραγωγής μεταξύ διαφορετικών χωρών.

Πόσο μειώθηκαν οι μισθοί στην Ελλάδα

Η Ελλάδα φιγουράρει στην προτελευταία θέση της μισθολογικής κατάταξης, πάνω από το Μεξικό. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, που αφορούν το φορολογικό έτος 2024, οι πραγματικοί μισθοί στη χώρα μας ανέρχονται σε 32.300 δολάρια PPP. Το 2010, όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση, οι μισθοί στην Ελλάδα ήταν 40.900 δολάρια PPP. Μέσα σε 15 χρόνια μειώθηκαν κατά -21,2%.

Οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν και σε άλλες τέσσερις χώρες. Όμως η Ελλάδα αποτελεί ιδιαίτερο φαινόμενο. Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία και την Ολλανδία, οι μισθοί, σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης μειώθηκαν κατά -5,1% και -6,1% αντίστοιχα. Όμως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Σε Ιταλία και Ισπανία, οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά -7,1% και -2,8%, σε σύγκριση με το 2010. Εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλότεροι από ό,τι στην Ελλάδα.

Πού αυξήθηκαν περισσότερο οι μισθοί

Η μεταβολή των πραγματικών μισθών στον ΟΟΣΑ κυμαίνεται από +77% στη Λετονία έως -21% στην Ελλάδα από το 2010.

Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κυριαρχούν στους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, με πολλές να καταγράφουν αυξήσεις άνω του 30%.

Αρκετές ανεπτυγμένες οικονομίες —συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας— παρουσίασαν μείωση των πραγματικών μισθών παρά τα υψηλά επίπεδα εισοδήματος.

Από το 2010, η αύξηση των πραγματικών μισθών παρουσίασε μεγάλες διακυμάνσεις —ακόμη και μεταξύ των οικονομιών με τα υψηλότερα εισοδήματα στον κόσμο.

Yψηλοί μισθοί, αργή αύξηση

Οι χώρες με υψηλότερα εισοδήματα έχουν γενικά καταγράψει πιο αργή αύξηση των μισθών από το 2010.

Ο παραπάνω πίνακας συγκρίνει τους μέσους ετήσιους μισθούς το 2010 και το 2024, μαζί με την πραγματική αύξηση κατά τη διάρκεια της περιόδου, σε δολάρια PPP, προσαρμοσμένα ως προς τον πληθωρισμό. Το Λουξεμβούργο προηγείται με μέσους ετήσιους μισθούς 94.400 δολαρίων, αυξημένους κατά 16% από το 2010. Η Ισλανδία ακολουθεί με περίπου 90.000 δολάρια, αλλά ξεχωρίζει για την πολύ ισχυρότερη αύξηση κατά 40%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται τέταρτες με 82.900 δολάρια PPP, με τους μισθούς να αυξάνονται κατά 16% μεταξύ 2010-2024. Αν και η αύξηση των μισθών στις ΗΠΑ είναι ταχύτερη από ό,τι σε άλλες ισχυρές οικονομίες, όπως η Γερμανία και ο Καναδάς, εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες που αναπτύσσονται ταχύτερα.

Συνολικά, η τάση είναι σαφής: οι χώρες με υψηλότερα εισοδήματα τείνουν να παρουσιάζουν βραδύτερη αύξηση των μισθών, ενώ οι οικονομίες με χαμηλότερα εισοδήματα καλύπτουν τη διαφορά πιο γρήγορα.

Η Ανατολική Ευρώπη καλύπτει γρήγορα τη διαφορά

Η Ανατολική Ευρώπη ξεχωρίζει ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή όσον αφορά τους πραγματικούς μισθούς από το 2010.

Η Λετονία (+77%) και η Λιθουανία (+67%) ηγούνται του ΟΟΣΑ, με την Πολωνία (+38%) και την Ουγγαρία (+31%) να καταγράφουν επίσης ισχυρά κέρδη.

Ενώ οι απόλυτοι μισθοί παραμένουν χαμηλότεροι από ό,τι στη Δυτική Ευρώπη, ο ρυθμός ανάπτυξης υποδηλώνει σημαντική σύγκλιση, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη παραγωγικότητα και τη στροφή προς βιομηχανίες με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Πού μειώθηκαν οι πραγματικοί μισθοί

Δεν συμμετείχαν όλες οι χώρες σε αυτή την ανάπτυξη.

Η Ελλάδα (-21%) σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση στους πραγματικούς μισθούς, ακολουθούμενη από την Ιταλία (-7%), την Ιρλανδία (-6%), την Ολλανδία (-5%) και την Ισπανία (-3%).

Στη Νότια Ευρώπη, αυτές οι μειώσεις αντανακλούν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης και την άνιση ανάκαμψη. Η Ιρλανδία αποτελεί μια διαφορετική περίπτωση, όπου η ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ δεν μεταφράστηκε σε αύξηση των πραγματικών μισθών για τους εργαζόμενους.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των χωρών όπου οι μισθοί αυξάνονται γρήγορα και εκείνων όπου παραμένουν στάσιμοι ή μειώνονται.

Μεγάλο μέρος αυτού του χάσματος αντανακλά διαφορές στην οικονομική δομή, την αύξηση της παραγωγικότητας και τις πορείες ανάκαμψης μετά από σημαντικές κρίσεις.

Ως αποτέλεσμα, ο τόπος διαμονής συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο αν οι μισθοί σας αυξάνονται πραγματικά σε πραγματικούς όρους.

Πηγή: in.gr