Γιώργος Ασμάτογλου: «Τα 2 ευρώ ήρθαν για να μείνουν» – Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων παρά τη μικρή ανάσα (Βίντεο)

Ιδιαιτέρως υψηλές παραμένουν οι τιμές των καυσίμων παρά την αποκλιμάκωση που καταγράφεται λόγω πτώσης του αργού πετρελαίου και του μπρεντ. Οι καταναλωτές όμως δεν πρέπει να αναμένουν επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα, όπως διαμήνυσε το πρωί της Τετάρτης 15/4 ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.

«Η τιμή κοντά στα 2 ευρώ ανά λίτρο φαίνεται πως θα αποτελέσει τη νέα πραγματικότητα» επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ERTNews o Γιώργος Ασμάτογλου και τόνισε ότι «δεν θα υπάρξει επιστροφή στις παλιές τιμές, αν δεν μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, που παραμένουν υψηλοί σε όλη την Ευρώπη».

Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση την οποία βιώνουν οι καταναλωτές από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου ο κ. Ασμάτογλου εξήγησε ότι «έχουμε πράγματι μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου», με την τιμή να υποχωρεί από τα 100-104 δολάρια το βαρέλι στα περίπου 95 δολάρια.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει ότι θα κατέβει πάρα πολύ, ούτε ότι θα επιστρέψει στα προ πολέμου επίπεδα.

Παρά τη μείωση που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές στο αργό πετρέλαιο, οι τιμές στην αντλία παραμένουν υψηλές, είπε εξηγώντας «το πετρέλαιο ως τελικό προϊόν διύλισης εξακολουθεί να είναι πολύ ακριβό», γεγονός που συγκρατεί τις μειώσεις για τους καταναλωτές. Η αποκλιμάκωση φτάνει στην αγορά με καθυστέρηση.

«Έχουμε δει να υποχωρούν οι τιμές, κυρίως στο πετρέλαιο και λιγότερο στη βενζίνη» σημείωσε προσθέτοντας παράλληλα ότι η αποκλιμάκωση φτάνει στην αγορά με καθυστέρηση: «Οι διεθνείς τιμές μετακυλίονται στα πρατήρια μετά από περίπου τέσσερις ημέρες, ενώ στην περιφέρεια μπορεί να χρειαστούν έως και 15 ημέρες».

Όπως δήλωσε «οι τιμές κάτω από τα 2 ευρώ περιλαμβάνουν και το επίδομα των 20 λεπτών που δόθηκε στα διυλιστήρια, το οποίο ισχύει μέχρι τον Μάιο. Όταν αποσυρθεί, είναι πιθανό να δούμε ξανά αυξήσεις». Σε ό,τι αφορά το μέλλον, ο κ. Ασμάτογλου υποστήριξε ότι «η τιμή κοντά στα 2 ευρώ φαίνεται πως θα αποτελέσει τη νέα πραγματικότητα. Ίσως λίγο κάτω ή λίγο πάνω, αλλά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων η μόνη ουσιαστική προϋπόθεση για σημαντική μείωση των τιμών είναι η φορολογική παρέμβαση: «Δεν θα υπάρξει επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα, αν δεν μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, που παραμένουν υψηλοί σε όλη την Ευρώπη».