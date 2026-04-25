Κυβερνοασφάλεια: Από τεχνικό θέμα σε στρατηγική προτεραιότητα

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ψηφιακή μετάβαση επιταχύνεται και οι επιχειρήσεις εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τα δεδομένα και τα πληροφοριακά τους συστήματα, η κυβερνοασφάλεια αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα σταθερότητας και ανάπτυξης.

Ο Απόστολος Πανδρούλας, General Manager της Odyssey Cybersecurity Greece, μιλώντας στο ΑΠΕ/ΜΠΕ, αποτυπώνει τις βασικές προκλήσεις αλλά και τις κατευθύνσεις που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον.

Με βάση τις επισημάνσεις του, προκύπτει ένα σαφές πλαίσιο για το τι χρειάζεται να γνωρίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις.

* Η κυβερνοασφάλεια ως καθημερινή κουλτούρα και όχι ως εξειδίκευση

Η αφετηρία είναι η καλλιέργεια βασικής ψηφιακής κουλτούρας ασφάλειας. Δεν αφορά μόνο ειδικούς, αλλά επιχειρήσεις, πολίτες και μαθητές, μέσα από απλές αλλά κρίσιμες πρακτικές: ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς, ενεργοποίηση πολυπαραγοντικού ελέγχου ταυτότητας, προσοχή σε ύποπτα emails και τακτικές ενημερώσεις λογισμικού. Στις επιχειρήσεις, αυτό μεταφράζεται σε συνεχή εκπαίδευση και πρακτικές ασκήσεις, όπως προσομοιώσεις phishing, ώστε οι εργαζόμενοι να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τις απειλές.

* Η κυβερνοασφάλεια ως στρατηγική επένδυση για τη λειτουργία και τη φήμη της επιχείρησης

Η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελεί πλέον λειτουργικό κόστος, αλλά στρατηγική επένδυση που συνδέεται με την επιχειρησιακή συνέχεια και την ανταγωνιστικότητα. Μια επιχείρηση που επενδύει στη θωράκισή της μειώνει τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας, περιορίζει οικονομικές απώλειες από επιθέσεις ή κυρώσεις και προστατεύει τη φήμη της απέναντι σε πελάτες και επενδυτές. Παράλληλα, ενισχύει τη συνολική της ανθεκτικότητα, δηλαδή την ικανότητά της να παραμένει λειτουργική ακόμη και σε συνθήκες πίεσης.

* Οι σύγχρονες κυβερνοαπειλές και η ταχύτατη εξέλιξή τους

Οι κυβερνοεπιθέσεις περιλαμβάνουν ενέργειες όπως ransomware, phishing και παραβιάσεις δεδομένων, με στόχο την υποκλοπή πληροφοριών, τη δολιοφθορά ή την οικονομική εκμετάλλευση. Το phishing παραμένει η βασική μέθοδος διείσδυσης, ενώ εξελίσσεται σε πιο στοχευμένη και οργανωμένη πρακτική. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τους επιτιθέμενους ενισχύει την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων, οδηγώντας τη συζήτηση από την απλή άμυνα σε μια συνολική προσέγγιση κυβερνοανθεκτικότητας.

* Οι πιο συχνές αδυναμίες και τα βασικά μέτρα για τις επιχειρήσεις

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες, κυρίως λόγω περιορισμένων πόρων και λιγότερο ώριμων διαδικασιών. Τα βασικά κενά εντοπίζονται σε μη ενημερωμένα συστήματα, αδύναμους ελέγχους πρόσβασης, απουσία MFA και ελλιπή διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας. Τα μέτρα προστασίας είναι συγκεκριμένα: προστασία email και συσκευών, τακτικά updates, ασφαλή backups και περιορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τη συνέπεια στην εφαρμογή τους και όχι απαραίτητα από το κόστος των λύσεων.

* Ο ανθρώπινος παράγοντας ως κρίσιμος κρίκος της ασφάλειας

Τα περισσότερα περιστατικά ασφαλείας συνδέονται με ανθρώπινα λάθη, που οφείλονται σε πίεση, κόπωση ή απροσεξία. Ένα επείγον email ή ένα μήνυμα που φαίνεται αξιόπιστο μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες ενέργειες. Η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι καθοριστική, ενώ η καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας διαχέει την ευθύνη σε όλο τον οργανισμό. Ο εργαζόμενος δεν αντιμετωπίζεται ως αδύναμος κρίκος, αλλά ως ενεργό μέρος της άμυνας.

* Το νέο κανονιστικό πλαίσιο και η ευθύνη της διοίκησης

Το κανονιστικό περιβάλλον γίνεται πιο αυστηρό, με την οδηγία NIS2 να διευρύνει τις υποχρεώσεις και να ενισχύει τον ρόλο της διοίκησης. Η κυβερνοασφάλεια μετατρέπεται από τεχνικό θέμα σε ζήτημα διοικητικής ευθύνης και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για τις επιχειρήσεις, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η συμμόρφωση, αλλά η ουσιαστική ικανότητα πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης περιστατικών.

* Η κυβερνοασφάλεια ως επαγγελματικός κλάδος με ισχυρή δυναμική

Η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα αυξάνεται συνεχώς και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, από αναλυτές έως συμβούλους κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι απαιτούμενες δεξιότητες συνδυάζουν τεχνική γνώση, αναλυτική σκέψη και κατανόηση επιχειρησιακών κινδύνων, ενώ η συνεχής μάθηση αποτελεί βασικό στοιχείο του επαγγέλματος.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τις τοποθετήσεις του Απόστολου Πανδρούλα είναι ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας κάθε επιχείρησης, με έμφαση στην πρόληψη, τη συνέπεια και τη συνολική ανθεκτικότητα απέναντι σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον απειλών.