Αργοί ρυθμοί

Με αργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων στη ΝΑ γωνία της Υπαπαντής.

Τις προηγούμενες ημέρες έπεσαν και άλλα τσιμέντα στον περιφραγμένο χώρο και διαμορφώθηκε ο διάδρομος πρόσβασης των ΑμεΑ στον χώρο θέασης των αρχαίων, που έχουν αποκαλυφθεί. Το περασμένο διάστημα είχε φτιαχτεί και η σκάλα προσέγγισης στον χώρο.

Να υπενθυμίσουμε ότι για την ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης (υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Καλαμάτας) για τα αρχαία στην πλατεία Υπαπαντής είχε εγκριθεί μια ακόμα παράταση, που λήγει στις 6 Ιουνίου.

Γ.Σ.