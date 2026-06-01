Παράσταση της Δημοτικής Σχολής Χορού Καλαμάτας

Η παράσταση αυτή αποτελεί την κορύφωση της εκπαιδευτικής χρονιάς και ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός για τη σχολή, καθώς αποτυπώνει τη συστηματική δουλειά, την πρόοδο και τη δημιουργική εξέλιξη των μαθητών και μαθητριών όλων των ηλικιών.

Παράλληλα, λειτουργεί ως ένα ουσιαστικό πεδίο έκφρασης και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης των παιδιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βιώσουν τη χαρά της δημιουργίας και της παρουσίασης μπροστά σε κοινό.

Η συμμετοχή όλων των τμημάτων -παιδιών και ενηλίκων- μέσα από χορογραφίες σύγχρονου χορού και κλασικού μπαλέτου αναδεικνύει τον εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό ρόλο της σχολής, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την εξωστρέφειά της και τη σύνδεσή της με την τοπική κοινωνία. Η εκδήλωση συμβάλλει ενεργά στη διάδοση της τέχνης του χορού και στην πολιτιστική ζωή της πόλης.