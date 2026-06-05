Ακατάσχετο λογαριασμού στα 1.600 ευρώ: Η νέα ρύθμιση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Πιερρακάκη;. Η απόφαση αυτή, που αντιστοιχεί σε αύξηση 28%, έρχεται να αναθεωρήσει το όριο που είχε θεσπιστεί το 2015.

Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν το όριο της δημοσιονομικής ασφυξίας. Σήμερα, είμαι σε θέση να ανακοινώσω την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ. Είναι μια αύξηση 28%. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία».

Τι ισχύει για την προστασία των καταθέσεών σας

Η κυβέρνηση προχωρά σε σημαντική ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των φυσικών προσώπων, αυξάνοντας το μηνιαίο ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή έρχεται να προσφέρει μια κρίσιμη «οικονομική ασπίδα» σε χιλιάδες πολίτες που διατηρούν οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες, διασφαλίζοντας το βασικό βιοτικό τους επίπεδο.

Ως ακατάσχετο ορίζεται το νόμιμο χρηματικό ποσό που εξαιρείται από κάθε είδους κατασχέσεις, δεσμεύσεις ή συμψηφισμούς από πιστωτικά ιδρύματα και φορείς του Δημοσίου. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι ο οφειλέτης θα διατηρεί τη δυνατότητα κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ