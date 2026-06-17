Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Μέχρι πότε καταβάλλεται (Βίντεο)

Έως τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να πιστωθεί η νέα έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, με χιλιάδες οικογένειες να βλέπουν στους λογαριασμούς τους ποσά που φτάνουν ακόμη και τα 300 ή 450 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2026, απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής myAADE, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Δικαιούχοι είναι γονείς φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους ή έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαυξήσεις ανά επιπλέον παιδί. Η ενίσχυση αφορά το φορολογικό έτος 2024 και βασίζεται στα στοιχεία της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, όπως αναφέρει το huffingtonpost.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως μεταβολές στο μητρώο της ΑΑΔΕ έως τον Ιούλιο 2026 λόγω νέου παιδιού, η πληρωμή μπορεί να γίνει έως και τον Αύγουστο.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, καταβάλλεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος, στην εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024.

β) Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, άλλως καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

γ) Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, εάν το τέκνο εμφανίζεται κατά την 31η Ιουλίου 2026 στο Μητρώο της ΑΑΔΕ ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων. Διαφορετικά καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.