Καύσιμα: Πώς θα εφαρμοστεί η μείωση των 10 και 5 λεπτών

Η συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα -εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου- δημιουργεί προσδοκίες για άμεση ελάφρυνση των οδηγών, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί στην πράξη αναμένεται να αποσαφηνιστεί με τις ανακοινώσεις που προγραμματίζονται στις αρχές της εβδομάδας.

Το μέτρο ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού». Όπως ανέφερε, ύστερα από συνεννόηση με την HELLENiQ Energy και τη Motor Oil, συμφωνήθηκε η χρηματοδότηση παρέμβασης που θα επιτρέψει τη μείωση της τιμής της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο και του diesel κίνησης κατά 5 λεπτά ανά λίτρο έως το τέλος Αυγούστου, με τις τεχνικές λεπτομέρειες να ανακοινώνονται εντός της επόμενης εβδομάδας.

Λίγες ώρες αργότερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εξειδίκευσε τη συμφωνία, διευκρινίζοντας ότι τα δύο διυλιστήρια θα συνεισφέρουν συνολικά 40 εκατ. ευρώ, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, ώστε από την ερχόμενη εβδομάδα να μειωθεί η τιμή της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του diesel κίνησης κατά 5 λεπτά, με διάρκεια έως το τέλος Αυγούστου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η έκπτωση υπολογίζεται με βάση τα επίπεδα τιμών της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι, εάν οι διεθνείς τιμές αυξηθούν μέχρι την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να πληρώνουν 10 λεπτά λιγότερα για την αμόλυβδη και 5 λεπτά λιγότερα για το diesel από ό,τι θα πλήρωναν χωρίς την παρέμβαση. Αντίθετα, εάν οι διεθνείς τιμές αποκλιμακωθούν, το όφελος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Παρότι το βασικό πλαίσιο της συμφωνίας έχει πλέον ανακοινωθεί, οι λεπτομέρειες που θα καθορίσουν τον τρόπο εφαρμογής της παραμένουν προς το παρόν ανοιχτές και αναμένεται να αποσαφηνιστούν άμεσα.

Το βασικό ερώτημα αφορά τον μηχανισμό μέσω του οποίου η οικονομική συνεισφορά των δύο διυλιστηρίων θα μεταφερθεί στην αγορά, ώστε να αποτυπωθεί τελικά στις τιμές που θα βλέπουν οι καταναλωτές στις αντλίες. Παράλληλα, αναμένονται διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του μέτρου οι εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια καυσίμων, καθώς και για τις τεχνικές διαδικασίες που θα απαιτηθούν προκειμένου η μείωση να περάσει ομαλά σε όλη την αλυσίδα διάθεσης.

Εξίσου κρίσιμο θεωρείται το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης του μέτρου, καθώς από αυτό θα εξαρτηθεί πότε θα αρχίσει να αποτυπώνεται η έκπτωση στις τιμές λιανικής. Οι διευκρινίσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και λόγω των αποθεμάτων που έχουν ήδη προμηθευτεί τα πρατήρια σε διαφορετικές τιμές αγοράς, ζήτημα το οποίο έχει ήδη αναδείξει και η ΠΟΠΕΚ, ζητώντας να υπάρξει επαρκής χρόνος προετοιμασίας ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη μετακύλιση της μείωσης και στρεβλώσεις στην αγορά.

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