«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Διευρύνονται τα κριτήρια για συμμετοχή στο πρόγραμμα

Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπεγράφη από τα συναρμόδια υπουργεία και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Οι αλλαγές

Συγκεκριμένα, μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από πενήντα τοις εκατό (50%) σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της Δράσης. Επίσης,αυξάνεται κατά εκατό τοις εκατό (100%) το ανώτερο όριο κατανάλωσης (σε 100 kWh) για κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης ως την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας.

Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, για τις ανωτέρω κλειστές κατοικίες θα πρέπει να έχει καταγραφεί κατανάλωση μικρότερη των 100 kWh συνολικά για τα έτη 2024 και 2025 (όριο κατανάλωσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο περίπου του 2% της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατοικιών στην Ελλάδα για την διετία), βάσει των καταμετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2026 έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας, η καταγεγραμμένη κατανάλωση, βάσει των διαθέσιμων μετρητικών δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, αναγόμενο αναλογικά στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Στόχος των αλλαγών είναι να αξιοποιηθεί μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας και να επανέλθουν περισσότερες ανενεργές κατοικίες στην αγορά, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ξεπεράσει τις 250.000. Η πλατφόρμα επιτρέπει την έκδοση της βεβαίωσης σε πραγματικό χρόνο, αντλώντας αυτόματα τα απαιτούμενα στοιχεία μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας από την ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η έκδοση της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας anakainisi.gov.gr ή μέσω του gov.gr. Για τις κλειστές κατοικίες η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ενώ για τις ανοικτές κατοικίες παραμένει σε ισχύ η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου 2026.

Σε δεύτερο στάδιο της δράσης, οι κάτοχοι της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας θα υποβάλουν αίτηση σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνισης.

Η δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και τη μείωση του κόστους στέγασης, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος.

Πηγή: ertnews.gr