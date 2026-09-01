Tιμολόγια ρεύματος: Ερχονται αυξήσεις τον Σεπτέμβριο (βίντεο)

Για τέταρτο συνεχόμενο μήνα οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα όπως διαμορφώνονται στην αγορά επόμενης ημέρας στο χρηματιστήριο ενέργειας ανεβαίνουν. Και προκαλούν ανησυχία για το κόστος ενέργειας το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Για τον Αύγουστο η μέση χονδρεμπορική τιμή στο ρεύμα έκλεισε στα 133,40 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Σε σχέση με τον Ιούλιο η αύξηση είναι πάνω από 21%. Συγκριτικά με τον Απρίλιο οπότε και ξεκίνησε η κούρσα ανόδου η αύξηση είναι πάνω από 50%. Εκείνον τον μήνα η αγορά επόμενης ημέρας διαμόρφωσε τιμή στα 88,72 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος.

Οι τιμές στο ρεύμα για τους καταναλωτές

Οι μεγάλοι πάροχοι για διάστημα τριών έως και πέντε μηνών διατηρούν αμετάβλητα τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Επιδίωξαν με τον τρόπο αυτό να απορροφήσουν τις αυξήσεις και να κρατήσουν τους λογαριασμούς χωρίς επιβαρύνσεις. Με διαφορετικές χρεώσεις βέβαια ο κάθε πάροχος. Αυτές κυμαίνονταν από τα 0,138 έως και τα 0,20 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Το κόστος, όμως, πλέον είναι μεγάλο. Και οι περισσότεροι πάροχοι θα επιχειρήσουν να περάσουν για τον μήνα Σεπτέμβριο μέρος των αυξήσεων της χρηματιστηριακής αγοράς.

Οι πάροχοι ουσιαστικά θα «ψαλιδίσουν» μέρος των ανατιμήσεων απορροφώντας τμήμα του κόστους. Και σε αυτήν την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν οι μεγάλοι ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η παρέμβαση της ΔΕΗ

Οι πληροφορίες θέλουν και τον μεγαλύτερο πάροχο στο ρεύμα, τη ΔΕΗ να περνά στην κατανάλωση μέρος των αυξήσεων της χονδρεμπορικής.

Το ειδικό τιμολόγιο της δημόσιας εταιρείας είναι στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατώρα, όταν η χρηματιστηριακή τιμή είναι στα 133,40 ευρώ ανά Μεγαβατώρα ή στα 0,133 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Συνεπώς η εταιρεία θα πρέπει για να συγκρατήσει τις αυξήσεις και να κρατήσει το πράσινο τιμολόγιο του Σεπτεμβρίου αμετάβλητο, να ζημιωθεί.

Πηγές αναφέρουν ότι η ΔΕΗ ετοιμάζει μία ειδική παρέμβαση για το πελατολόγιο της. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ειδικό πρόγραμμα χωρίς ωστόσο να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες. Η εταιρεία ως μεγαλύτερος πάροχος στην ελληνική αγορά θα επιχειρήσει να δώσει με τον τρόπο αυτό τον τόνο στις χρεώσεις για το ρεύμα. Η ανακοίνωση της δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα και πλέον αναμένεται αν κάποιοι από τους ιδιώτες παρόχους ακολουθήσουν με αντίστοιχη εμπορική πολιτική.

Το κόστος ενέργειας

Πάντως, στην αγορά υπάρχουν εκτιμήσεις πώς από το Φθινόπωρο οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα ίσως να ακολουθήσουν μία μικρή τάση αποκλιμάκωσης. Οι ίδιες αναλύσεις δείχνουν πώς το καλοκαίρι κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη τόσο λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών (ξηρασία στην Κεντρική Ευρώπη, προβλήματα στη χρήση των ποταμών για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής) όσο και του πολέμου στη Μέση Ανατολή που πυροδότησε και τις τιμές στο φυσικό αέριο.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επανέλθουν και το ντόμινο στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας να σταματήσει. Ωστόσο η δυσκολία στην πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου σύμφωνα με εκτιμήσεις οίκων δεν αποκλείεται να εκτοξεύσει την τιμή του φυσικού αερίου ακόμη και στα 100 ευρώ ανά Μεγαβατώρα όταν σήμερα είναι στα επίπεδα των 60 ευρώ.

Η κυβέρνηση διαρρέει ότι από το βήμα της 90ης ΔΕΘ ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα για το ηλεκτρικό ρεύμα. Μένει να φανεί αν αυτά θα σταθούν ικανά σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο να περιορίσουν τις αυξήσεις στο κόστος ενέργειας.

Πηγή: www.tovima.gr