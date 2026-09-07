ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδο 1,9% σημείωσε το ΑΕΠ το β' τρίμηνο φέτος

Άνοδο 1,9% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το β' τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Ενώ, σύμφωνα επίσης με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς από την ΕΛΣΤΑΤ, σε σχέση με το α' τρίμηνο εφέτος καταγράφηκε άνοδος 0,3%.

Για την αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% υπήρξαν οι εξής μεταβολές στα βασικά μεγέθη:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,7% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης 1%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 6,1%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 2,2%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 6,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,7%.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 3,7%. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 8,3%.

Μεταξύ του α' και του β' τριμήνου εφέτος, σημειώθηκαν οι εξής μεταβολές:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,9%, αλλά εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2,1%).

*Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 2,2%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,5%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,4%.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,6%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 0,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,3%.

ΑΠΕ - ΜΠΕ