ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδο 1,9% σημείωσε το ΑΕΠ το β' τρίμηνο φέτος

Για την αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% υπήρξαν οι εξής μεταβολές στα βασικά μεγέθη:
*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,7% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης 1%).
*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 6,1%.
*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 2,2%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 6,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,7%.
*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 3,7%. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 8,3%.
Μεταξύ του α' και του β' τριμήνου εφέτος, σημειώθηκαν οι εξής μεταβολές:
*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,9%, αλλά εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2,1%).
*Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 2,2%.
*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,5%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,4%.
*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,6%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 0,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,3%.
ΑΠΕ - ΜΠΕ