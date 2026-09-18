ΔΥΠΑ: Συνολικά 717.926 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο 2026

Σε 717.926 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον μήνα Αύγουστο 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 72.918 άτομα (-9,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Αύγουστο 2025 και αύξηση κατά 2.598 άτομα (0,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2026.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), από το σύνολο των 717.926 ατόμων, 369.342 άτομα (ποσοστό 51,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 348.584 (ποσοστό 48,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 219.642 άτομα (ποσοστό 30,6%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 498.284 άτομα (ποσοστό 69,4%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 215.624 άτομα (ποσοστό 30%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 325.926 άτομα (ποσοστό 45,4%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η περιφέρεια Αττικής και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 255.560 άτομα (ποσοστό 35,6%) και 143.278 άτομα (ποσοστό 20%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Αύγουστο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 160.129 άτομα, από τα οποία οι 154.934 (ποσοστό 96,8%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 5.195 (ποσοστό 3,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Αύγουστο 2026 ανήλθε σε 160.129 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10.475 άτομα (-6,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Αύγουστο 2025 και αύξηση κατά 11.991 άτομα (8,1%)σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2026.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 47.826 (ποσοστό 29,9%) και οι γυναίκες σε 112.303 (ποσοστό 70,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 129.942 (ποσοστό 81,1%) είναι κοινοί, 1.219 (ποσοστό 0,8%) είναι οικοδόμοι, 5.195 (ποσοστό 3,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 861 (ποσοστό 0,5%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 22.722 (ποσοστό 14,2%) είναι εκπαιδευτικοί και 190 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ