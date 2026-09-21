Δήμος Καλαμάτας: 7.500 στρέμματα μόνο στα χαρτιά

Θα διαφωνήσω κάθετα και οριζόντια με τον φίλο πρώην δήμαρχο Καλαμάτας Σταύρο Μπένο, ο οποίος στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από τους σεισμούς του 1986 είπε ότι «η πόλη απειλείται, είναι θύμα της επιτυχίας της».

Και συμπλήρωσε: «Η ισορροπία στην αγορά έχει αλλάξει δραματικά. Εχουμε ελάχιστη προσφορά οικοπέδων και τεράστια ζήτηση».

Κατά την ταπεινή μου άποψη, η Καλαμάτα είναι περισσότερο θύμα μαξιμαλιστικών πολεοδομικών και περιβαλλοντικών στόχων, που αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολοι στην εφαρμογή. Του λόγου το ασφαλές επιβεβαιώνει η Οδύσσεια των πολεοδομικών μελετών Βέργας, Μικρής Μαντίνειας και Ασπροχώματος. Ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και τρεις δεκαετίες αργότερα εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες. Ο Οδυσσέας χρειάστηκε μόλις δέκα χρόνια για να φτάσει στην Ιθάκη. Οι πολεοδομικές μελέτες της Καλαμάτας χρειάζονται πάνω από τριάντα. Περίπου 3.500 στρέμματα βρίσκονται στις πολεοδομικές μελέτες των τριών κοινοτήτων. Παράλληλα, το 2008 οι μελετητές του νέου ΓΠΣ εκτιμούσαν ότι για τις στεγαστικές ανάγκες της Καλαμάτας έπρεπε να ενταχθούν στο σχέδιο περίπου 4.100 στρέμματα. Μιλάμε δηλαδή για έναν πολεοδομικό σχεδιασμό περίπου 7.500 στρεμμάτων. Κι όμως, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την παρουσίαση του ΓΠΣ και τρεις δεκαετίες μετά την έναρξη των μελετών στις τρεις κοινότητες, δεν έχει δημιουργηθεί το αντίστοιχο απόθεμα οργανωμένης πολεοδομημένης γης που θα μπορούσε να αυξήσει ουσιαστικά την προσφορά οικοπέδων.

Στο μεταξύ, Βέργα και Μικρή Μαντίνεια οικοδομήθηκαν με το προηγούμενο καθεστώς. Η πραγματικότητα πρόλαβε τον σχεδιασμό και σήμερα είναι πολύ δυσκολότερο να χαραχθούν δρόμοι και κοινόχρηστοι χώροι σε περιοχές που έχουν ήδη αναπτυχθεί. Σχεδιάζαμε επί δεκαετίες για να αποφύγουμε την άναρχη ανάπτυξη και μέχρι να ολοκληρώσουμε τον σχεδιασμό η ανάπτυξη είχε ήδη προηγηθεί.

Ακόμη όμως και η κύρωση μιας Πράξης Εφαρμογής δεν λύνει αυτομάτως τα προβλήματα. Η περίπτωση της διάνοιξης της Βασιλέως Γεωργίου δείχνει πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η εφαρμογή όταν ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις. Καλές οι προθέσεις και απαραίτητη η προστασία του περιβάλλοντος. Οι στόχοι όμως πρέπει να είναι εφαρμόσιμοι. Γιατί όταν χρειάζονται δεκαετίες για να μετατραπεί ένας σχεδιασμός σε πραγματική πόλη, δεν πρέπει να απορούμε που έχουμε ελάχιστη προσφορά οικοπέδων και τεράστια ζήτηση.

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