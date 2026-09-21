Γιώργος Λεβεντάκης: “Η χρηματοδότηση του βιολογικού Γαργαλιάνων είναι εξασφαλισμένη”

Η χρηματοδότηση του βιολογικού καθαρισμού Γαργαλιάνων είναι εξασφαλισμένη και η χρηματορροή θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, τονίζει ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, παρουσιάζοντας την σχετική απόφαση ένταξης της πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων».

Ενώ υπογραμμίζει ότι το έργο όχι μόνο δεν ναυάγησε, όπως έλεγε η αντιπολίτευση, αλλά προχωρά κανονικά. Καταλογίζει επίσης στην αντιπολίτευση ότι επενδύει στην καταστροφολογία.

Αναλυτικά ο κ. Λεβεντάκης αναφέρει: «Ορίστε, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, η απόφαση που αφορά την Ένταξη της Πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής ενότητας Γαργαλιάνων.»

Ορίστε, «τα επίσημα κρατικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι η χρηματοδότηση του έργου του ΒΙΟ.ΚΑ. Γαργαλιάνων, είναι εξασφαλισμένη και η χρηματορροή θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.»

Ιδού λοιπόν, η δικαίωση των προσπαθειών μας, για το μεγάλο και ζωτικής σημασίας έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Γαργαλιάνων.

Το οποίο, όχι μόνο δεν «ναυάγησε», όπως αφήνατε να εννοηθεί στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά προχωρά κανονικά, αφού καταφέραμε να διασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση, για την ολοκλήρωσή του.

Ενός έργου που αμφισβητήθηκε, από όλες και όλους εσάς, όπως άλλωστε και τόσα άλλα, αφού αποτελεί συνήθη τακτική σας να «επενδύετε» στην καταστροφολογία και την αμφισβήτηση, παρά στην ουσία των πραγμάτων και την πρόοδο του τόπου μας.

Απέναντι στα δικά σας λόγια και τις προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων, εμείς απαντάμε, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, μονάχα με πράξεις, έγγραφα και συγκεκριμένες αποφάσεις, για έργα που «θωρακίζουν» το μέλλον της Τριφυλίας.

Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση, του εν λόγω έργου, και κάπως έτσι μαθαίνει ο κόσμος, ότι ποτέ δεν βρέθηκε στο «κενό» η χρηματοδότηση του ΒΙΟ.ΚΑ. Γαργαλιάνων

Σε αντίθεση, με τις δικές σας πραγματικές προθέσεις, τα κίνητρά σας, όπως και την «υποτιθέμενη» αγάπη σας για την Τριφυλία.

Και τα συμπεράσματα, απόλυτα δικά μας»!

Κ.Μπ.