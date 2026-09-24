Επιστροφή ενοικίου: Πληρωμές σε δύο δόσεις

Στον τραπεζικό τους λογαριασμό θα δουν έως αύριο Παρασκευή τα αναδρομικά της επιστροφής ενοικίου περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Πρόκειται για τον πρώτο γύρο πληρωμών, ενώ ο δεύτερος θα έρθει στο τέλος Νοεμβρίου. Για πολλούς, μάλιστα, οι ενισχύσεις που θα λάβουν μέσα στο 2026, μαζί με τα αναδρομικά, μπορεί να αντιστοιχούν ακόμη και σε τέσσερα μηνιαία ενοίκια.

Μετά την πληρωμή της Παρασκευής, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές κύριας ή και φοιτητικής κατοικίας. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 να διορθώσουν λάθη ή ελλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν φέτος προκειμένου να κλειδώσουν την ετήσια ενίσχυση.

Επίσης, όπως αναφέρει το insider, θα πρέπει να «τσεκάρουν» τον πίνακα 6 του εντύπου Ε1, όπου δηλώνονται τα στοιχεία για τις πληρωμές ενοικίων. Εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχουν λάθη πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η επιστροφή ενός ενοικίου στους δικαιούχους για τα μισθώματα που είχαν καταβάλει το 2025.

Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

Για τους γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται η νέα ρύθμιση που ενεργοποιείται προβλέπει επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Το μέτρο ισχύει για όσους ενοικιάζουν κατοικία εντός της περιφέρειας που υπηρετούν εκτός της Περιφέρειας Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής (Μητροπολιτικής) Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η πληρωμή της 25ης Σεπτεμβρίου αφορά τα αναδρομικά του 2025 με τους δικαιούχους δημοσίους λειτουργούς να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα εισπράξουν επιπλέον ποσό ίσο με το 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024.

Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025 επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024.

Η πληρωμή του Νοεμβρίου

Ο επόμενος γύρος έρχεται στο τέλος Νοεμβρίου, όταν θα καταβληθεί η ενίσχυση που αφορά τα ενοίκια του 2025. Για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση, η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος. Εάν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί, προσωπικό των ΤΟΜΥ, καθώς και τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Δευτερεύουσα κατοικία

Η ενίσχυση δεν αφορά αποκλειστικά ακίνητα που δηλώνονται ως κύρια κατοικία. Καλύπτει και εργαζομένους που ενοικιάζουν δευτερεύουσα κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν. Εάν μέσα στην ίδια χρονιά ο δικαιούχος άλλαξε σπίτι, στον υπολογισμό μπαίνουν τα ενοίκια που καταβλήθηκαν για όλες τις κατοικίες. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως, με το πλαφόν να αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Χωρίς αίτηση

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται αυτόματα, χωρίς την υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και ο αριθμός της να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στον λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ.