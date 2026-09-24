Σταθμός εντοπισμού φωτιάς στην Περιστεριά

Σταθμός Έγκαιρου Εντοπισμού Φωτιάς (ΣΕΕΦ) για την επιτήρηση και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς, θα εγκατασταθεί στη περιοχή της Περιστεριάς. Η εγκατάσταση του θα γίνει στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης» με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.