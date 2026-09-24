Σταθμός εντοπισμού φωτιάς στην Περιστεριά

Σταθμός Έγκαιρου Εντοπισμού Φωτιάς (ΣΕΕΦ) για την επιτήρηση και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς, θα εγκατασταθεί στη περιοχή της Περιστεριάς. Η εγκατάσταση του θα γίνει στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης» με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Στη τελευταία της συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας ενέκρινε την εγκατάσταση κεραίας στο Δημοτικό κατάστημα Κυπαρισσίας, για την εξασφάλιση της επικοινωνίας του Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου του Πυροσβεστικού Σώματος με τον ΣΕΕΦ Περιστεριάς και για την παρακολούθηση και καταγραφή των δεδομένων.
Κ.Μπ.