Την Κυριακή η τελευταία πεζοπορική ξενάγηση στο Μηναγιώτικο Μονοπάτι

Μια φθινοπωρινή πεζοπορική και ιστορική ξενάγηση στο Μηναγιώτικο Μονοπάτι Natura 2000 διοργανώνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Λαογραφίας Καλλιθέας.

Η δράση είναι αφιερωμένη στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 και της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού και αποτελεί μια τελευταία ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει από κοντά την περιοχή, πριν από την επικείμενη κατασκευή του φράγματος.

Η δημιουργία της τεχνητής λίμνης αναμένεται να καλύψει σημαντικά μνημεία της κοιλάδας (βυζαντινή εκκλησία, υδρόμυλοι κ.α.), αλλάζοντας οριστικά το φυσικό τοπίο και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, όπως αναφέρει το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας.

Η φετινή θεματική των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, «Κληρονομιά σε κίνδυνο – αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα στην περίπτωση της Μηναγιώτικης κοιλάδας, καθώς η περιοχή βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική αλλαγή του τοπίου της.

Η τελευταία διαδρομή πριν αλλάξει το τοπίο

Το Μηναγιώτικο Μονοπάτι Natura 2000 αποτελεί το μοναδικό μονοπάτι της Μεσσηνίας που παρουσιάζεται στον επίσημο διεθνή πεζοπορικό χάρτη και την ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, έχοντας επιλεγεί με βάση αυστηρά κριτήρια περιβαλλοντικής και πολιτισμικής τεκμηρίωσης.

Η δράση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται λίγο πριν από την υλοποίηση του Μηναγιώτικου Φράγματος, η δημιουργία του οποίου αναμένεται να μεταβάλει σημαντικά το τοπίο της κοιλάδας και να οδηγήσει στην κατάκλυση τμημάτων της σημερινής διαδρομής και μνημείων της περιοχής. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη δρομολογήσει εργασίες διάσωσης και τεκμηρίωσης, μεταξύ άλλων με σωστικές ανασκαφές και τρισδιάστατες ψηφιακές αποτυπώσεις.

Σπάνια φυσική κληρονομιά

Το Μηναγιώτικο Μονοπάτι συνδέει τους Κάτω Αμπελοκήπους με τη Φοινικούντα, ακολουθώντας σε σημαντικό τμήμα την παραποτάμια ζώνη της κοιλάδας. Η διαδρομή έχει μήκος περίπου 13 χιλιόμετρα και διάρκεια περίπου 4 ώρες. Το νότιο τμήμα της διαδρομής βρίσκεται σε περιοχή του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000, ενώ το βόρειο τμήμα λειτουργεί ως σημαντικός οικολογικός διάδρομος.

Κατά μήκος της παραποτάμιας διαδρομής η βλάστηση είναι οργιώδης με πλατάνια, αγριελιές, χαρουπιές, κυπαρίσσια, βελανιδιές και μεσογειακά πεύκα. Στην αφετηρία της διαδρομής δεσπόζει η γηραιότερη λυγαριά της Ελλάδας,

η οποία έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Αιωνόβιων Δέντρων της Ελληνικής Επανάστασης.

Η θέση της κοιλάδας στη μεταναστευτική διαδρομή των πτηνών στη νότια Πελοπόννησο προς την Αφρική προσδίδει ιδιαίτερη οικολογική αξία, γεγονός που πιστοποιείται και από την παρουσία σπάνιων ειδών αετών και άλλων αρπακτικών στην περιοχή, καθώς και ποικίλων ειδών άγριας πανίδας.

Στη διαδρομή βρίσκεται επίσης μικρή εντυπωσιακή λίμνη με ιδιαίτερη ιχθυοπανίδα. Υδρόμυλοι, σπήλαιο, βυζαντινά κατάλοιπα και ιστορικές μαρτυρίες

Η Μηναγιώτικη κοιλάδα αποτελεί παράλληλα ένα ιστορικό τοπίο με σημαντικό αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό απόθεμα. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν εντοπιστεί επτά υδρόμυλοι, ορισμένοι από τους οποίους αποτυπώνονται σε βενετικούς χάρτες του 1690, κατά τη Β’ Ενετοκρατία. Ανάμεσα στα μνημεία της διαδρομής ξεχωρίζει ο όρθιος υδρόμυλος «Μασούρα», με τον εντυπωσιακό υδατόπυργό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ερειπωμένος μεσαιωνικός υδρόμυλος με ιδιαίτερο τοξωτό υδραγωγείο και βυζαντινός ναός που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα βρίσκονται στη ζώνη κατάκλισης με νερό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το σπήλαιο των σταλακτιτών, ένα εντυπωσιακό φυσικό μνημείο που συνδέεται με τη μακραίωνη ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή και διατηρεί μοναδική μεσαιωνική οχύρωση.

Από τα υψηλότερα σημεία της διαδρομής προσφέρεται θέα προς τις Μεσσηνιακές Οινούσσες, ενώ στο τοπίο δεσπόζει η συστοιχία βράχων «Βγενόβραχος», στην κορυφή της οποίας σώζονται κατάλοιπα του φράγκικου κάστρου Molines, που χρονολογείται στον 13ο αιώνα.

Επιπλέον, η περιοχή συνδέεται με το οδοιπορικό του Σατωμπριάν, ο οποίος πέρασε από την περιοχή του Μηναγιώτικου ποταμού τον Αύγουστο του 1806,

καθώς και με τη Γαλλική Επιστημονική Αποστολή του Μοριά το 1829.

Από τη Μάχη των Κάτω Μηναγίων στην Εθνική Αντίσταση

Η Μηναγιώτικη κοιλάδα συνδέεται και με σημαντικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Στο πευκοδάσος της περιοχής, το 1825, σημειώθηκε η Μάχη των Κάτω Μηναγίων, η πρώτη αντίσταση των Ελλήνων στις δυνάμεις του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο.

Στους Κάτω Αμπελοκήπους βρίσκεται επίσης το διατηρητέο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε ως Αρχηγείο της Εθνικής Αντίστασης στη Νότια Μεσσηνία, ενώ σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης με στόχο να λειτουργήσει ως Παρατηρητήριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας καλεί το κοινό, τους φυσιολάτρες, τους πεζοπόρους να συμμετάσχουν σε μια διαδρομή που συνδυάζει φυσικό περιβάλλον, αρχαιολογική και νεότερη ιστορία, αρχιτεκτονική

κληρονομιά και πολιτισμό. Η δράση της 27ης Σεπτεμβρίου αποτελεί μια τελευταία ευκαιρία να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τη Μηναγιώτικη κοιλάδα «πριν γίνει ιστορία».

Η πεζοπορική ξενάγηση στο Μηναγιώτικο Μονοπάτι θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί της Κυριακής, με σημείο συνάντησης τη στάση ΚΤΕΛ Κάτω Αμπελοκήπων. Η διαδρομή είναι Κάτω Αμπελόκηποι – Φοινικούντα, μήκος: 13 χλμ. (περίπου 4 ώρες), με τη συμμετοχή να είναι δωρεάν, ενώ θα υπάρξει μέριμνα των διοργανωτών για την επιστροφή των οδηγών στην αφετηρία.

Στην πλατεία των Κάτω Αμπελοκήπων υπάρχει κρήνη με πόσιμο κρύο πηγαίο νερό, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να προμηθευτούν νερό πριν την πεζοπορία.

Οι διοργανωτές προτείνουν παπούτσια πεζοπορίας ή αθλητικά με καλή σόλα, καπέλο, νερό και σνακ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6978010753.