Νέα κτιριακή υποδομή για ΚΔΑΠ-ΑμεΑ στη Μεγαλόπολη

Νέα κτιριακή υποδομή για τη λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού (ΚΔΑΠ-ΑμεΑ) σχεδιάζεται στη Μεγαλόπολη, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να προχωρά στην εκπόνηση της προμελέτης, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα, στη χθεσινή συνεδρίασή της την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, την τροποποίηση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Σύνταξη προμελέτης για την ανέγερση κτιριακής υποδομής Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού (ΚΔΑΠ-ΑμεΑ) στη Μεγαλόπολη».

Ο προϋπολογισμός της προμελέτης ανέρχεται σε 250.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η προγραμματική σύμβαση είναι μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η απόφαση αποτελεί το πρώτο μελετητικό βήμα για τη δημιουργία της νέας κτιριακής υποδομής. Στο συγκεκριμένο στάδιο δεν εγκρίνεται η κατασκευή του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ και δεν προσδιορίζεται το κόστος του μελλοντικού κτιριακού έργου.

Με την προμελέτη θα προετοιμαστούν τα στοιχεία που απαιτούνται για την ωρίμανση του σχεδιασμού και τα επόμενα στάδια μέχρι να μπορεί το έργο να φθάσει σε διαδικασία δημοπράτησης.