Σύλλογος Επαγγελματιών Κορώνης: Ο Παναγιώτης Μαργιάννης επανεκλέχθηκε πρόεδρος

Ο Παναγιώτης Μαργιάννης παραμένει πρόεδρος στο Σύλλογο Επαγγελματιών Κορώνης, μετά τη συγκρότηση σε Σώμα του συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε προχθές.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου είχαν γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Η σύνθεση του 5μελους συμβουλίου έχει ως εξής: Παναγιώτης Μαργιάννης (πρόεδρος), Βαρβάρα Βαρβεράκη (αντιπρόεδρος), Παναγιώτης Γεωργόπουλος (γενικό γραμματέας), Ελένη Λεμπέση (ταμίας), Τάκης Βαρβουτσής (μέλος).

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι ορίστηκαν οι Κώστας Μουτζούρης και Νίκος Μιχαλόπουλος.

Την Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζουν οι Γιάννης Καρβέλας, Γιάννης Διονυσόπουλος και Δημήτρης Π. Σιψάς. Αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης εξελέγη ο πρόεδρος Παναγιώτης Μαργιάννης.

Ο Σύλλογός Επαγγελματιών Κορώνης προσκαλεί όλους τους συναδέλφους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης στην Δημοτική Ενότητα Κορώνης σε ενημερωτική συνάντηση αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Παλαιό Σχολείο Κορώνης.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η ενημέρωση για την εκδήλωση με θέμα τη Μεσογειακή Διατροφή, που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος τον Οκτώβριο. “Η παρουσία και η συμμετοχή όλων των επαγγελματιών του κλάδου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία της πρωτοβουλίας”, καταλήγει η ανακοίνωση του συλλόγου.