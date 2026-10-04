Νέο Δ.Σ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, στο Electra Palace Athens, συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής: