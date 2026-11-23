Με την αγορά να προετοιμάζεται για την αυξημένη κίνηση της εορταστικής περιόδου, οι έλεγχοι στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης συνεχίζονται σε επιχειρήσεις και σημεία διακίνησης προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα στο 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 71.260 τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, στους οποίους καταγράφηκαν 1.154 μη συμμορφώσεις, ποσοστό 1,6%.

Οι έλεγχοι αφορούν διαφορετικά στάδια της πορείας των προϊόντων: από επιχειρήσεις πριν από την εξαγωγή τους έως την εμπορία και τη διακίνησή τους στην ελληνική αγορά. Στόχος είναι να διαπιστώνεται αν τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και οι κανόνες της νομοθεσίας, με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

«Η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων, η προστασία των καταναλωτών και η διαφάνεια στην αγορά αποτελούν σταθερές προτεραιότητές μας. Οι περισσότεροι από 71.000 έλεγχοι που έχουν καταγραφεί το 2026 αναδεικνύουν την έκταση της ελεγκτικής δραστηριότητας και τη σημασία της συστηματικής εποπτείας», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Όπως επισήμανε, «ενόψει των Χριστουγέννων, όταν αυξάνεται η ζήτηση τροφίμων και η κίνηση στην αγορά, η συνέχιση των ελέγχων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται τα προϊόντα που αγοράζουν και να έχουν αξιόπιστη ενημέρωση για την προέλευση και τα χαρακτηριστικά τους».

Το μεγαλύτερο μέρος των ελέγχων, 65.628, ήταν τακτικοί και πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις πριν από την εξαγωγή των προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταγράφηκαν 41 μη συμμορφώσεις. Στην εγχώρια αγορά έγιναν 5.632 έκτακτοι έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 1.113 μη συμμορφώσεις. Οι δύο κατηγορίες αθροίζουν το σύνολο των 71.260 ελέγχων και των 1.154 ευρημάτων.

Για την αντιμετώπιση των παραβάσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε 502 συστάσεις, ενώ επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι μη συμμορφώσεις μπορεί να σχετίζονται με διαφορετικές απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Ανάλογα με το αντικείμενο του ελέγχου, αφορούν την επισήμανση των προϊόντων, τις εμπορικές προδιαγραφές, τα συνοδευτικά έγγραφα, την εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα ή την ιχνηλασιμότητα.

«Για εμάς, οι έλεγχοι δεν είναι απλώς αριθμοί και πρόστιμα. Είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο πρόληψης, καταπολέμησης των “ ελληνοποιήσεων”, προστασίας των καταναλωτών και διασφάλισης της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία», υπογράμμισε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Η καταγραφή μιας μη συμμόρφωσης δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι ένα τρόφιμο είναι επικίνδυνο για κατανάλωση. Η αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης εξαρτάται από τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης και μπορεί να περιλαμβάνει συστάσεις, διορθωτικές ενέργειες ή διοικητικές κυρώσεις. Οι έλεγχοι αποσκοπούν τόσο στον εντοπισμό παραβάσεων όσο και στην ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους κανόνες.

Έλεγχοι στις εισαγωγές

Ξεχωριστά στοιχεία καταγράφονται για τους ελέγχους υγιεινής και ασφάλειας στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης που εισάγονται στη χώρα. Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, τα αρμόδια Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου πραγματοποίησαν 14.299 ελέγχους εγγράφων και 719 δειγματοληψίες. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων καταγράφηκαν 72 μη συμμορφώσεις.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι αφορούν την τήρηση των απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας κατά την εισαγωγή των προϊόντων και εντάσσονται στην εποπτεία των τροφίμων που εισέρχονται στην ελληνική αγορά.

Στο επίκεντρο τα νωπά οπωροκηπευτικά

Εικόνα από την ελεγκτική δραστηριότητα στην αγορά δίνουν και τα στοιχεία του Οκτωβρίου για την εμπορία και διακίνηση νωπών οπωροκηπευτικών. Κατά τον συγκεκριμένο μήνα πραγματοποιήθηκαν 455 έκτακτοι έλεγχοι, με 98 διαπιστωμένες μη συμμορφώσεις. Αντικείμενό τους ήταν, μεταξύ άλλων, η τήρηση των προβλεπόμενων εμπορικών προδιαγραφών.

Οι 392 έλεγχοι έγιναν σε επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης. Οι υπόλοιποι αφορούσαν επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας, το οδικό δίκτυο και σημεία εξόδου της χώρας, όπως λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς.

Οι κυριότερες μη συμμορφώσεις σχετίζονταν με τη μη εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, τη μη τήρηση των εμπορικών προδιαγραφών και άλλων απαιτήσεων της νομοθεσίας, καθώς και με ελλείψεις στην επισήμανση και στα συνοδευτικά έγγραφα.

«Συνεχίζουμε το έργο μας ακόμα πιο εντατικά ενόψει των χριστουγεννιάτικων εορτών με στόχο μια αγορά που λειτουργεί με διαφάνεια και ίσους κανόνες για όλους, προστατεύοντας παράλληλα τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με συνέπεια και υπευθυνότητα», κατέληξε ο κ. Πρωτοψάλτης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ