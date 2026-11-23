Προχθές η Eurostat ανακοίνωσε στοιχεία για τη σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, σύμφωνα με τα οποία η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατατάσσεται στις δέκα χειρότερες μεταξύ 241 ευρωπαϊκών Περιφερειών.

Η είδηση αυτή δεν είναι η μοναδική δυσάρεστη για την Πελοπόννησο, καθώς πριν από λίγες ημέρες είχαν δημοσιοποιηθεί εξίσου ανησυχητικά στοιχεία για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και σε αυτόν τον δείκτη η Πελοπόννησος βρίσκεται μεταξύ των χειρότερων ευρωπαϊκών Περιφερειών, με ποσοστό 38,1%. Οι δείκτες της εισοδηματικής φτώχειας, της υλικής και κοινωνικής στέρησης επιβεβαιώνουν ότι η Πελοπόννησος απέχει πολύ από την εικόνα ευημερίας που παρουσιάζουν οι κολαούζοι της εξουσίας και κυρίως οι αυτοδιοικητικοί αιρετοί που περιφέρονται στα πάνελ των συνεδρίων, αυτοθαυμαζόμενοι για τα επιτεύγματά τους. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική αν εξετάσουμε την παραγωγικότητα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, την αγοραστική δύναμη και τους δημογραφικούς δείκτες. Όλα συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα.

Η Πελοπόννησος κινδυνεύει να συνθλιβεί στις συμπληγάδες της οικονομικής στασιμότητας και της δημογραφικής συρρίκνωσης. Έχουμε υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η Πελοπόννησος χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ως περιφέρεια σε κατάσταση αναπτυξιακής έκτακτης ανάγκης. Η διαπίστωση μπορεί να ακούγεται υπερβολική, καθώς βρίσκεται δίπλα στην Αττική, στο μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο της χώρας. Αυτή ακριβώς η γειτνίαση αποτελεί όμως μέρος του προβλήματος, κάτι που οι τοπικοί άρχοντες δείχνουν ότι αδυνατούν να αντιληφθούν.

Η εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα διευκολύνει τη φυγή όσων αναζητούν καλύτερες δουλειές, υψηλότερα εισοδήματα και περισσότερες ευκαιρίες. Οι Πελοποννήσιοι στήριξαν επί δεκαετίες τη βιομηχανική ανάπτυξη της Αττικής. Σήμερα κινδυνεύουν να στηρίξουν και την ανάπτυξη των υπηρεσιών και του τουρισμού της, αφήνοντας πίσω έρημα χωριά και κωμοπόλεις που παρακμάζουν.

Πίσω τους θα μείνουν και οι άρχοντες των πάνελ, που αδυνατούν να διακρίνουν την πραγματικότητα έξω από τα φιμέ τζάμια της εξουσίας. Μετρούν τηλεοπτικές εμφανίσεις, φωτογραφίες, χειροκροτήματα και απορροφήσεις κονδυλίων, θεωρώντας ότι η επικοινωνιακή υπεροχή έναντι της αντιπολίτευσης αποτελεί απόδειξη επιτυχημένης διοίκησης.

Η πραγματικότητα όμως είναι αμείλικτη. Οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι μπορούν να συντηρούν πολιτικές καριέρες χωρίς να αλλάζουν την παραγωγική φυσιογνωμία ενός τόπου. Ενδεχομένως αυτή η διαχείριση να αρκεί ακόμη και για τη διατήρηση της εξουσίας. Ένας γερασμένος και οικονομικά ανασφαλής πληθυσμός συχνά επιλέγει τη μικρότερη δυνατή ζημιά αντί να διακινδυνεύσει μια αλλαγή. Το πολιτικό κόστος μπορεί έτσι να αποφεύγεται. Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος όμως συσσωρεύεται. Και κάποια στιγμή οι άρχοντες των πάνελ θα έχουν παραδώσει στις επόμενες γενιές μια Πελοπόννησο χωρίς ανθρώπους, χωρίς δυναμική οικονομία και χωρίς αναπτυξιακή προοπτική.

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