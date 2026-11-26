Αύριο, Παρασκευή, ολοκληρώνεται και η πληρωμή των επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.

Η επίσημη ημερομηνία καταβολής είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Όπως όμως συμβαίνει συνήθως, τα επιδόματα και οι συντάξεις καταβάλλονται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία είναι η αυριανή.

Αύριο το απόγευμα θα καταβληθούν το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδομα γέννησης.

Αύριο θα λάβουν τα 400 ευρώ και όσοι δεν τα έχουν λάβει ακόμη, δηλαδή όσοι υπολείπονται από την πληρωμή που έγινε την περασμένη Παρασκευή.

Παράλληλα, σήμερα το απόγευμα ολοκληρώνεται ουσιαστικά η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου από τα τέως ταμεία Μη μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Λοιπών Εντασσόμενων Ταμείων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΤ-ΜΜΕ. Η καταβολή αφορά κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Στο τέλος του μήνα προβλέπονται και άλλες πληρωμές για τους συνταξιούχους, για τις οποίες θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.