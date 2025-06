Χατζηδάκης: Παραγωγική οικονομία, σύγχρονο κράτος, ευκαιρίες στους νέους, οι προτεραιότητές μας έως το 2030

Τρεις βασικούς τομείς δράσεις της κυβέρνησης για την επόμενη πενταετία, παρουσίασε χθες ο αντιπρόεδρός της, Κωστής Χατζηδάκης, στο συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030», που διοργανώθηκε από τη Next is Now και την Dome Consulting Firm.