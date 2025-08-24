eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025 19:45

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος

Γράφτηκε από την

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος

Premium Strom

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος ο Οδοντωτός, κοντά στην περιοχή Τρικλιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train σήμερα, στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος. Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο.

Οι 38 επιβάτες πρόκειται να μεταφερθούν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η άφιξη της οποίας αναμένεται.

Ο συρμός βοηθείας θα επιστρέψει στο Διακοπτό με τους 38 επιβάτες.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις