Προαστιακός για όλους… εκτός από τη Μεσσηνία

«ο λεγόμενος προαστιακός Δυτικής Αττικής αφορά στην κατασκευή νέας, σύγχρονης, ηλεκτροκίνητης σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 36 χιλιομέτρων στα δυτικά της Αθήνας, από τα Άνω Λιόσια μέχρι τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων, εξυπηρετώντας τις κατοικημένες περιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Λουτρόπυργου, καθώς και Νερακίου, Νέας Περάμου και Μεγάρων». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε 132,61 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (106,95 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει εξηγήσει ότι η επιλογή μονής γραμμής έγινε για να αποφευχθούν χρονοβόρες απαλλοτριώσεις, οι οποίες θα καθυστερούσαν ή και θα ακύρωναν το έργο. Η τεχνολογία των σύγχρονων συρμών (όπως οι Desiro, που ήδη χρησιμοποιούνται στον προαστιακό) επιτρέπει την εκτέλεση έως και 72 δρομολογίων την ημέρα, ακόμη και σε μονή γραμμή. Έτσι, κρίθηκε πως αυτή ήταν η βέλτιστη λύση για την άμεση υλοποίηση».

Ας επιστρέψουμε τώρα στη Μεσσηνία. Η σιδηροδρομική γραμμή Ασπρόχωμα - Μεσσήνη έχει μήκος περίπου 4,7 χλμ., ενώ η Καλαμάτα - Μελιγαλάς περίπου 28 χλμ. Επομένως, η Μεσσηνία μπορούσε - και μπορεί- να αποκτήσει προαστιακό ηλεκτροκίνητο σιδηρόδρομο μήκους 33 χλμ., με προϋπολογισμό μικρότερο από 130 εκατ. ευρώ. Ένα δίκτυο στο οποίο θα κυκλοφορούν τρένα κάθε δεκαπέντε λεπτά, από τις 6 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Η γραμμή Μεσσήνη - Καλαμάτα - Μελιγαλάς εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, το Αεροδρόμιο, το λιμάνι, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ), το Νοσοκομείο, τις ΒΙΠΕ Καλαμάτας και Μελιγαλά, καθώς και τους οικισμούς Θουρίας, Μικρομάνης, Άρι, Άμμου, Αλωνίων, Ανεμόμυλου, Πλατέος, Σκάλας και Μελιγαλά.

Δεν μπορούν να εξασφαλίσουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι Δήμοι Καλαμάτας, Μεσσήνης και Οιχαλίας 130 εκατ. ευρώ, για να λύσουν ταυτόχρονα το στεγαστικό και το συγκοινωνιακό πρόβλημα της περιοχής; Προφανώς και μπορούν. Απλώς έχουν άλλες προτεραιότητες. Και για αυτό ξοδεύουν χρήματα για… κυβόλιθους, αδιαφορώντας πλήρως για τον προαστιακό σιδηρόδρομο της Μεσσηνίας.

lathanasis@yahoo.gr