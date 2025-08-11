Άδ. Γεωργιάδης με αφορμή καταγγελίες για πτώση ανελκυστήρα σε νοσοκομείο: «Με την ασφάλεια δεν παίζουμε»

Οι ασθενείς, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτε σε σχέση με τους ανελκυστήρες, καθώς για όλους υπάρχουν πλέον πρόσφατα και έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας, όπως επισημαίνει, σε ανάρτησή του στο «Χ», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης

«Με την ασφάλεια δεν παίζουμε», προσθέτει ο κ. Γεωργιάδης. Η ανάρτηση του υπουργούς Υγείας αποτελεί απάντηση στη χθεσινή καταγγελία για πτώση ανελκυστήρα στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», αλλά και στις σκληρές ανακοινώσεις που εξέδωσαν συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει: «Ως προς την καταγγελία περί πτώσης του ανελκυστήρα χθες στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» α) η εταιρία που κάνει τη συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμία απολύτως βλάβη του, β) στην αστυνομία, που κλήθηκαν ο υπεύθυνος της εταιρίας και ο τεχνικός ασφάλειας του Νοσοκομείου, ελέγχθηκαν όλα τα πιστοποιητικά και βρέθηκαν έγκυρα και γνήσια, ο δε τεχνικός ασφαλείας, υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κατέθεσε ότι πρόσφατα (στις 20 Ιουλίου) έγινε η τελευταία συντήρηση του και δεν διαπίστωσε ο ίδιος κανένα απολύτως πρόβλημα. Κατόπιν αυτών των ελέγχων η αστυνομία τους άφησε ελεύθερους, χωρίς καμμία κατηγορία, γ) την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά τη βάρδιά της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο. Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία εξετάζεται και από τη διοίκηση και από τις αρμόδιες Αρχές».

«Μετά το γεγονός στον Ερυθρό Σταυρό έχω εκδώσει σχετική εγκύκλιο, όπου διέταξα όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων να κάνουν εκ νέου επισταμένο έλεγχο συντήρησης σε όλους τους ανελκυστήρες, όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Οι ασθενείς μας, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοί μας δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτε. Σε όλους τους ανελκυστήρες έχουμε τα πλέον πρόσφατα και έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε, αλλά δεν πρέπει σε τόσο σοβαρά θέματα να παίζονται επικοινωνιακά και αντιπολιτευτικά παιχνίδια», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ