Ζαχαράκη: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με πολύ περισσότερο μόνιμο προσωπικό

«Ξεκινάμε (σ.σ. τη νέα σχολική χρονιά) με πολύ περισσότερο προσωπικό, μόνιμο προσωπικό, καθώς 10.000 διορισμοί έγιναν μέσα στο καλοκαίρι και αυτό οφείλεται στην προσπάθεια που είχε γίνει από πάρα πολλά στελέχη της εκπαίδευσης, ξεκίνησε από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και πιο πριν με τη Νίκη Κεραμέως κι έχουμε φτάσει πλέον άνω των 48.000 διορισμών, με τους 10.000 που προσθέσαμε φέτος το καλοκαίρι», ανέφερε η υπουργός, διευκρινίζοντας ότι «δώσαμε έμφαση κυρίως στην πρωτοβάθμια, στην ειδική αγωγή, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς», καθώς «δεν είναι μόνο ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται μέσα στην τάξη, είναι και άλλες ειδικότητες, οι οποίες συνδράμουν και βοηθούν έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να ενδυναμωθούν όχι μόνο στο κομμάτι το θεματικό, στο τι μαθαίνουν, το πώς το μαθαίνουν, αλλά και το πώς θα μπορέσουμε να τα υπερασπιστούμε σε πιο δύσκολες στιγμές».

Ειδικότερα για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη η κ. Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι «φέτος έχουμε 238 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς- 75 στην πρωτοβάθμια, 163 στη δευτεροβάθμια». «Έχουμε από το 2019 πολλούς διορισμούς και στη Δυτική και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, 29 στην πρωτοβάθμια και 123 στη δευτεροβάθμια της Ανατολικής, 236 διορισμούς στην πρωτοβάθμια της Δυτικής, 490 στη δευτεροβάθμια της Δυτικής. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και έγινε και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενισχυθούν τα σχολεία και στο κομμάτι της ψηφιακής μάθησης. Χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες αλλά και σετ ρομποτικής, τα οποία από φέτος μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα στην τάξη, στο δημόσιο σχολείο, χωρίς όμως να αφήνουμε και την επιμόρφωση, καθώς θα φτάσουμε φέτος σε όλη την Ελλάδα σε μια επιμόρφωση περίπου 150.000 εκπαιδευτικών, για να μάθουν πώς να χρησιμοποιήσουν όλο αυτό το υλικό», ανέφερε η υπουργός.

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη των κενών που προκύπτουν στην αρχή του σχολικού έτους η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι «πάντα στρεφόμαστε και στους αναπληρωτές, έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη στην παράλληλη στήριξη και εκεί δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, όπως και στα τμήματα ένταξης, που φέτος έγινε μια κοσμογονία στην ίδρυση με πολύ μεγάλο αριθμό που δόθηκε στη Θεσσαλονίκη, το κομμάτι της ψηφιακής μάθησης με τους διαδραστικούς αλλά και τις νέες δεξιότητες που θα μάθουν τα παιδιά με τη ρομποτική και το μάθημα της οικονομίας, που ούτως ή άλλως θα εισαχθεί και στην τρίτη γυμνασίου».

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές των σχολικών κτιρίων η κ. Ζαχαράκη παρατήρησε ότι «πολλά μας κτίρια είναι και παλιά και ταλαιπωρημένα, χρειάζονται σίγουρα ανακαίνιση και δομικές αλλαγές, πολλά θέλουν ενεργειακή αναβάθμιση, άλλα θέλουν πιο λειτουργικές αλλαγές», σημειώνοντας ότι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ανακαινίζονται 78 σχολεία, 49 εκ των οποίων βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

«Το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου θα συνεχίσει και μέσα στα χρόνια θα προστίθενται ποσά έτσι ώστε να μπορούμε κάθε χρονιά να νιώθουμε τη χαρά που νιώθουμε φέτος το καλοκαίρι, που ενώ οι άλλοι μπορεί να βρίσκονται σε διακοπές, άνθρωποι και μάλιστα ντόπιοι κατασκευαστές ανακατασκευάσουν τα σχολεία μας, άρα θα υποδεχτούν τα παιδιά σε ένα πιο φωτεινό περιβάλλον με χώρους άθλησης, οι οποίοι έχουν ανακαινιστεί με τις τουαλέτες που έχουν ανακαινιστεί και έχουν γίνει προσβάσιμες», είπε η υπουργός κλείνοντας με την αναφορά σε «ένα βασικό σύνθημα που ο Πρόεδρός μας έχει δώσει, κανένας να μη νιώθει ότι αφήνεται πίσω, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε παιδί, οπουδήποτε και αν έχει γεννηθεί, οπουδήποτε και αν χρειάζεται να πάει σχολείο, είναι κάτι το οποίο καθοδηγεί κάθε μας κίνηση».

