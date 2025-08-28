Κεραμέως: Μεγάλος μετασχηματισμός στην αγορά εργασίας

«Τα τελευταία έξι χρόνια έχει συντελεστεί ένας μεγάλος μετασχηματισμός στην αγορά εργασίας», τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας εμφατικά ότι η Κεντρική Μακεδονία αναδεικνύεται σε πυλώνα ανάκαμψής της, χάρη σε έναν στοχευμένο σχεδιασμό και μια σειρά παρεμβάσεων που αλλάζουν το τοπίο.

«Αυτό που συντελείται στην Κεντρική Μακεδονία δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι νέα δεδομένα, νέες ζωές, νέα δυναμική», επισήμανε η ίδια χαρακτηριστικά μιλώντας σήμερα στην ειδική εκδήλωση της κυβέρνησης για τα για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Παρουσιάζοντας κάποια ενδεικτικά στοιχεία, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι «η ανεργία στην Κεντρική Μακεδονία από το 20,3% έχει πέσει πλέον στο 13%, ενώ στην επικράτεια έχει υποχωρήσει σε επίπεδο κάτω από το 8%». Ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόοδος που έχει συντελεστεί και παρουσίασε η ίδια σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας δεν αφορά σε «ωραιοποίηση», παραδέχτηκε ότι «δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά υπάρχει σχέδιο και προσήλωση».

Μιλώντας για τον αριθμό των θέσεων εργασίας, είπε ότι «έχει εκτοξευτεί» και εξήγησε ότι από το 2019 έχουν δημιουργηθεί μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας πανελλαδικά – εκ των οποίων οι 90.000 αφορούν την Κεντρική Μακεδονία. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, καταγράφεται αύξηση 35% στον κατώτατο μισθό και 28,3% στον μέσο μισθό. «Πάνω από το 75% των εργαζομένων σήμερα απασχολούνται με πλήρες ωράριο– μια σιωπηλή, αλλά ουσιαστική αλλαγή ποιότητας στην αγορά», είπε χαρακτηριστικά.

Για την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι αποτελούσε «πληγή για τη χώρα», και τόνισε ότι πλέον, δύο εκατομμύρια εργαζόμενοι προστατεύονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ενώ σε ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερωρίες έχουν αυξηθεί πάνω από 1.000%. «Πρόκειται για μία από τις πιο δραστικές επεμβάσεις υπέρ της διαφάνειας στην εργασιακή σχέση, που οδηγεί σε μια πιο υγιή και δίκαιη αγορά», σημείωσε εμφατικά.

Μιλώντας για την στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης, τόνισε ότι βασίζεται σε έξι πυλώνες που φέρνουν αποτελέσματα και μάλιστα χειροπιαστά στην Κεντρική Μακεδονία.

Ο πρώτος είναι σύμφωνα με την κ. Κεραμέως η στήριξη ευάλωτων ομάδων, νέοι, γυναίκες, ΑμεΑ και πολίτες άνω των 55 και όπως είπε: «Στην περιοχή, πάνω από 5.000 θέσεις απασχόλησης για 55+ πολίτες έχουν ήδη καλυφθεί μέσω ειδικού προγράμματος».

Στον δεύτερο πυλώνα, αυτόν της κατάρτισης και επανακατάρτισης, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι πάνω από 420.000 πολίτες έχουν παρακολουθήσει επιμορφώσεις, με το 20% να προέρχεται από την Κεντρική Μακεδονία.

Για την επιδοτούμενη απασχόληση και κυρίως για το τι γίνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η υπουργός τόνισε: «Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων παραμένει στη θέση εργασίας». Για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, οκτώ σχολές ΕΠΑΣ λειτουργούν στην περιοχή της Κ. Μακεδονίας, προσφέροντας εξειδικευμένες γνώσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους όπως ο προγραμματισμός, η κυβερνοασφάλεια, η γαστρονομία και άλλοι.

Για τις Ημέρες Καριέρας ανέφερε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επτά, με περισσότερους από 10.000 ανθρώπους να έχουν βρει εργασία μέσα από αυτές. Οι επόμενες θα ακολουθήσουν στο διήμερο από τις 12 Σεπτεμβρίου που θα γίνουν για πρώτη φορά στο λιμάνι της πόλης. Για το rebrain Greece, που φέρνει πίσω Έλληνες του εξωτερικού, σημείωσε ότι πλέον μεγάλες επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης προσελκύουν μυαλά και δεξιότητες που κάποτε έφευγαν για το εξωτερικό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ