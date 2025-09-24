Εντονο ενδιαφέρον για την 1η Διεθνή Συνάντηση Φωτογραφίας

Το πλούσιο πρόγραμμά της περιλαμβάνει εκθέσεις, διαλέξεις, εργαστήρια και ανοιχτές συζητήσεις, με ελεύθερη είσοδο, και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.

Σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα, εννέα φιλοξενούμενοι της ΦΟΚΑΛ από την Αλεξάνδρεια αποχαιρέτησαν την Καλαμάτα, λαμβάνοντας δώρα και ενθύμια ως σύμβολα των όμορφων στιγμών που μοιράστηκαν στην πόλη και στην έκθεση.

Σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος των Αιγυπτίων από το “Adasa Photography Club” ανέφερε: «Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Καλαμάτα, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι η τελευταία. Μου αρέσει η ιδέα ότι μπορούμε να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα και να εξελισσόμαστε. Νιώθω ότι η Ελλάδα είναι πάντα η δεύτερή μου χώρα και τώρα, η Καλαμάτα, νιώθω ότι είναι η πατρίδα μου».

Μετά τα εγκαίνια, η διάλεξη του Βασίλη Μακρή με τίτλο «Φωτογραφία σκηνής – Τιμώντας τον Γιώργο Αρβανίτη» τράβηξε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ χθες, σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη, πραγματοποιήθηκε η προβολή της ταινίας «Το αλάτι της Γης».

Κάθε πρωί, από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ., πραγματοποιούνται επισκέψεις σχολείων, μία ανά ώρα. Ο πρόεδρος της ΦΟΚΑΛ, Νίκος Ηλιόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των μαθητών, σημειώνοντας: «Οι επισκέψεις των σχολείων και η εκπαίδευση των μαθητών μέσω της φωτογραφίας, καθώς και η καλλιτεχνική τους κατάρτιση, μας χαροποιούν ιδιαίτερα».

Η έκθεση συνεχίζεται και περιμένει όλους τους επισκέπτες να την απολαύσουν μέχρι την τελευταία μέρα, προσφέροντας εμπειρίες και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Σήμερα, στις 7 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του Γιάννη Λάριου με θέμα «Τοπίο – Τι δεν μπορεί να δει η μηχανή».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών έχει ως εξής:

Πέμπτη 25/9, στις 7 μ.μ.: Διάλεξη του Νίκου Τσιόπελα, μέλους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, με τίτλο «Σπιζαετός, ο εμβληματικός αετός της Μεσογείου».

Παρασκευή 26/9, στις 7 μ.μ.: Εργαστήριο με τον Γιώργο Τζώρτζη με θέμα «Εφαρμογές Lightroom και Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σάββατο 27/9:11 π.μ.: Εργαστήριο με τον Βασίλη Μακρή με θέμα «Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική φωτογραφία». Στις 7 μ.μ.: Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Η σχέση της φωτογραφίας με τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο», με ομιλητές τον Χρήστο Πανόπουλο, τον Χρήστο Κυβέλο και τον Βασίλη Παπαευσταθίου.

Κυριακή 28/9, στις 7 μ.μ.: Τελετή απονομής βραβείων του φωτογραφικού διαγωνισμού για μαθητές Λυκείων Μεσσηνίας «Φως και σκιές» και συναυλία με τη μαθητική μπάντα Surf in black.

Τη διοργάνωση και την οργανωτική επιμέλεια έχει η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας – Φ.Ο.ΚΑΛ., με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Καλαμάτας. Συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου.