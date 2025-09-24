Το αυτοκίνητο που τραυμάτισε τη γυναίκα ερχόταν από την οδό Ξενοφώντος, σε ένα σημείο που κατά τις πρωινές ώρες υπάρχει συχνά περιορισμένη ορατότητα λόγω του ήλιου.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025 08:52
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025 08:52

Καλαμάτα: Πεζή τραυματίστηκε από αυτοκίνητο σε κεντρική διασταύρωση
Μία γυναίκα τραυματίστηκε πριν λίγη ώρα όταν επιχείρησε να διασχίσει την οδό Βασιλίσσης Ολγας στη διασταύρωση με την Αριστομένους.
