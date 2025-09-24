eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025 08:52

Καλαμάτα: Πεζή τραυματίστηκε από αυτοκίνητο σε κεντρική διασταύρωση

Γράφτηκε από την

Καλαμάτα: Πεζή τραυματίστηκε από αυτοκίνητο σε κεντρική διασταύρωση

Premium Strom

Μία γυναίκα τραυματίστηκε πριν λίγη ώρα όταν επιχείρησε να διασχίσει την οδό Βασιλίσσης Ολγας στη διασταύρωση με την Αριστομένους.

Το αυτοκίνητο που τραυμάτισε τη γυναίκα ερχόταν από την οδό Ξενοφώντος, σε ένα σημείο που κατά τις πρωινές ώρες υπάρχει συχνά περιορισμένη ορατότητα λόγω του ήλιου.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις