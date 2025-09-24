Στον «αέρα» η επαναφορά του πανηγυριού της Υπαπαντής

Τον Αύγουστο του 2024 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Καλαμάτας παρουσία εκπροσώπων των οικονομικών και επαγγελματικών φορέων της πόλης και της Κοινότητας Καλαμάτας, προκειμένου να μπουν οι βάσεις για τη διοργάνωση ενός νέου, ριζικά ανανεωμένου πανηγυριού, διάρκειας 4-5 ημερών. Στη σύσκεψη τέθηκε ένα πρώτο πλαίσιο για την επαναφορά του πανηγυριού, υπό διαφορετικές όμως προϋποθέσεις και όρους, ανοίγοντας ουσιαστικά ένας κύκλος συναντήσεων για το πανηγύρι, τη χωροθέτησή του, τους όρους διεξαγωγής του, και τους δυνητικά συμμετέχοντες. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος είχε αναφέρει ότι έφτασε ο καιρός να γίνει επαναφορά του πανηγυριού σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, με στόχο την αυξημένη επισκεψιμότητα τις μέρες της εορτής της πολιούχου της Καλαμάτας, που θα τονώσει και θα στηρίξει την τοπική αγορά και τις τοπικές επιχειρήσεις. Ο ίδιος πρότεινε τότε να διεξαχθεί ως διοργάνωση ευρωπαϊκού τύπου, με ομοιόμορφα “σπιτάκια” όπου οι επαγγελματίες θα εκθέτουν τα προϊόντα τους, ενώ ως χώρος διεξαγωγής του πανηγυριού είχε “πέσει στο τραπέζι” το βόρειο πάρκινγκ του Νέδοντα. Ο κ. Βασιλόπουλος μάλιστα είχε προτείνει τη συγκρότηση μιας επταμελούς επιτροπής ώστε να συντάξει και να επεξεργαστεί έναν κανονισμό λειτουργίας του πανηγυριού και να τεθούν αυστηροί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ωστόσο, λίγους μήνες μετά η κινητικότητα του Δήμου Καλαμάτας «πάγωσε», λόγω κυρίως των έργων στην 23ης Μαρτίου αλλά και αυτών στην Αριστοδήμου, τονίζοντας σε κάθε περίπτωση ο Θανάσης Βασιλόπουλος σε τηλεοπτική του συνέντευξη στις αρχές του 2025 πως το πανηγύρι πρέπει να επιστρέψει, καθώς είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης. Ο ίδιος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει το 2026, με τα χρονικά περιθώρια όμως να στενεύουν, καθώς απομένουν ουσιαστικά 4 μήνες.

Σε ερώτηση της “Ε” προς τον δήμαρχο Καλαμάτας για το αν υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα, μας απάντησε πως θα πραγματοποιηθεί σχετική συνάντηση τις επόμενες μέρες, μένοντας να φανεί αν αυτή θα αφορά την επαναφορά του πανηγυριού το 2026 ή τα επόμενα χρόνια, δεδομένου πως συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης στο κέντρο.

Η ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ταυτόχρονα, ένας από τους άμεσα εμπλεκόμενους της υπόθεσης αυτής, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας, είχε θέσει εξ αρχής τα δικά του όρια, ζητώντας -εφόσον επιστρέψει το πανηγύρι- να γίνει υπό όρους και να μην είναι ανεξέλεγκτο, όντας πιο μαζεμένο και ευπρεπισμένο, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. Χαρακτηριστική άλλωστε ήταν και η έρευνα του Συλλόγου, καθώς πάνω από το 50% του εμπορικού κόσμου εξέφρασε αρνητική στάση απέναντι στην επανέναρξη του παραδοσιακού πανηγυριού της Υπαπαντής. Σε συνέντευξή του στην “Ε”, o πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γιώργος Εγγλέζος είχε αναφέρει -εκπροσωπώντας το στεγασμένο λιανικό εμπόριο- πως δεν θα μπορούσε να είναι υπέρ μιας υπαίθριας αγοράς, μέσω της οποίας το χρήμα που διακινείται -όσες μέρες διαρκεί- δεν μένει στην πόλη. «Με αυτή τη λογική ως Δ.Σ. και ως άποψη του εμπορικού κόσμου μεταφέραμε πως είμαστε αρνητικοί» είχε σημειώσει, παρατηρώντας πως οι εποχές που μπορούσε ο καταναλωτής να ψωνίσει και στο πανηγύρι και στα καταστήματα της πόλης έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Εφόσον ο Δήμος επιμείνει, η θέση του Εμπορικού Συλλόγου θα τείνει όπως είχε τονίσει σε ένα πανηγύρι που να αφορά αποκλειστικά την Καλαμάτα και κατ’ επέκταση τη Μεσσηνία, μέσα από πώληση τοπικών προϊόντων, εφόσον δώσουν το πράσινο φως και οι ίδιοι οι επαγγελματίες. «Κάθε Πέμπτη εξάλλου έχουμε το παζάρι της Αγ. Τριάδας, το οποίο αποτελεί μια μεγάλη εκροή χρημάτων» είχε σημειώσει σε άλλη του τοποθέτηση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι φωνές μέσω των social media πληθαίνουν ώστε το πανηγύρι της Υπαπαντής να επιστρέψει με κάποιο τρόπο, φέρνοντας ως παράδειγμα το αντίστοιχο της Μεσσήνης το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.