Κικίλιας: Νέες εκπτώσεις και δωρεάν μετακινήσεις για νησιώτες μέσω του νέου διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές

Οι προσφορές περιλαμβάνουν:
- Δωρεάν μετακινήσεις (με συνοδό και όχημα) για νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς και άτομα με αναπηρία 67% και άνω, δύο φορές τον μήνα.
- Έκπτωση 50% για τρίτεκνες οικογένειες.
- Δωρεάν εισιτήρια για αθλητές ερασιτεχνικών σωματείων.
- Δωρεάν μετακινήσεις για στελέχη του Λιμενικού Σώματος από και προς την υπηρεσία τους.
- Έκπτωση 50% για συνταξιούχους του ΝΑΤ.
Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί μειονέκτημα αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη.
ΑΠΕ-ΜΠΕ