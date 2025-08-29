Χατζηδάκης: Πατριωτική πολιτική δεν είναι οι κορώνες του κάθε λαϊκιστή, αλλά η ισχυροποίηση της οικονομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων

«Η πραγματικά πατριωτική πολιτική δεν είναι οι κορώνες του κάθε λαϊκιστή, αλλά όταν ισχυροποιείς την οικονομία σου, όταν ισχυροποιείς τις Ένοπλες Δυνάμεις σου. Και αυτό είναι που επιχειρούμε να κάνουμε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη». Αυτό υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Πρώτο Πρόγραμμα 91,6.

Όπως, ειδικότερα, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης και σε ερώτηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Η μείωση φόρων ουσιαστικά είναι αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Πού μπορεί να πάει η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος; Στην πίεση που φέρνει σε κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη η ακρίβεια. 'Αρα θα είναι ουσιαστικά και μέτρα κατά της ακρίβειας».

Επιπλέον, σχολιάζοντας την πρόταση ορισμένων κομμάτων για μείωση του ΦΠΑ, ο κ. Χατζηδάκης, αφού πρώτα υπογράμμισε ότι το μέτρο αυτό δεν υπήρξε αποτελεσματικό στην Ισπανία, τόνισε: «Όταν έχεις τη δυνατότητα να μειώσεις τον οποιοδήποτε άμεσο φόρο και να έχεις μία αύξηση του εισοδήματος του πολίτη, γιατί να το κάνεις δύσκολο και περίπλοκο με τη μείωση του έμμεσου φόρου την οποία μπορεί να ενθυλακώσει κάποιος ενδιάμεσος; Δηλαδή μόνο ένας ιδεοληπτικός θα μπορούσε να κολλήσει με τη μείωση των έμμεσων φόρων, ενώ με τον άλλο τρόπο στηρίζεις κατευθείαν τον πολίτη».

Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης σε σχέση με τα πλεονάσματα, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε: «Τα λεγόμενα υπερπλεονάσματα στηρίζονται στο γεγονός ότι έχουμε αρκετά μεγαλύτερη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τι να κάνουμε δηλαδή; Να τα κρατήσουμε αυτά και να μην τα μοιράσουμε; Αλλά λέγεται και το ακριβώς αντίθετο από την αντιπολίτευση: «Γιατί δεν μοιράζετε ακόμα περισσότερα;». Προφανώς δεν είμαστε αφελείς. Αν μπορούμε να μοιράσουμε ακόμα περισσότερα θα τα μοιράσουμε. Ό,τι περισσότερο μπορούμε το κάνουμε».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε προκαλέσει την αντιπολίτευση να μας υποδείξει έναν φόρο τον οποίο έχουμε αυξήσει. Δεν έχουμε αυξήσει κανένα φόρο. Τα έσοδα τα παραπάνω που έχουμε δεν είναι από αύξηση φόρων. Είναι από την ανάπτυξη. Μεγαλώνει η πίτα και από τη φοροδιαφυγή. Έτσι ώστε με χαμηλότερους φόρους να έχουμε περισσότερα έσοδα».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε: «Μετά το ξεπάγωμα των μισθών το 2022, έχουν δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους αυξήσεις που αντιστοιχούν σε 1,3 μισθούς. Στην αντιπολίτευση, μιλώντας μόνο για το 13ο μισθό, αγνοούν τους συνταξιούχους, αγνοούν τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, αγνοούν όλες τις άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας. Εμείς κοιτάζουμε προς όλες τις πλευρές της κοινωνίας, προς όλες τις κατηγορίες και προσπαθούμε να έχουμε μια ισορροπημένη πολιτική. Και για τους δημοσίους υπαλλήλους πάντως έχουμε κάνει συγκεκριμένες θετικές κινήσεις».

Επιπρόσθετα, σε σχέση με το νέο Πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων και τις αντιδράσεις των συνδικαλιστών, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε: «Κάνουμε κάτι αυτονόητο. Επιταχύνουμε τις διαδικασίες, έτσι ώστε να μην κρίνεται η υπόθεση ενός υπαλλήλου που παραπέμπεται στο πειθαρχικό σε κάμποσα χρόνια, αλλά σε μερικούς μήνες. Και επίσης από τα πειθαρχικά βγαίνουν οι συνδικαλιστές, δίνεται ένας ρόλος στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους. Δεν είμαι ο καταλληλότερος να σχολιάσω τις αντιδράσεις, διότι εγώ το είχα κάνει ήδη στον ΕΦΚΑ, πριν το Υπουργείο Εσωτερικών. Διότι είναι άλλη η δουλειά των συνδικαλιστών και άλλη η δουλειά των δικαστών».

Παράλληλα, σε ερώτηση για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, διεμήνυσε: «Σταθερά η κυβέρνηση πιστεύει ότι η ειρηνική συνύπαρξη των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, είναι η καλύτερη επιλογή. Αλλά από την άλλη πλευρά, με τον ίδιο κατηγορηματικό τρόπο, ξεκαθαρίζουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα απεμπολήσουμε τα εθνικά μας δίκαια και τα εθνικά μας συμφέροντα».

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η αλλαγή του εκλογικού νόμου: «Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και θα το ξεκαθαρίσει και ο ίδιος».

ΑΠΕ-ΜΠΕ