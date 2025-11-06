Το δυσβάστακτο κόστος μετατρέπεται σε εφιαλτικό

Στα ύψη έχει φτάσει το κόστος διαχείρισης των σκουπιδιών για τους δήμους της Μεσσηνίας. Το συνολικό κόστος αγγίζει τα 140 ευρώ τον τόνο. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, μιας και η λύση διαχείρισης που εφαρμόστηκε δεν ήταν η φθηνότερη δυνατή και κατέστη στο τέλος μονόδρομος, προκειμένου να σταματήσουν να καταλήγουν τα σκουπίδια σε ανεξέλεγκτες χωματερές και σε ημινόμιμους χώρους διαχείρισης. Η αδιαφορία χρόνων και οι λανθασμένες επιλογές στοιχίζουν στους πολίτες, που καλούνται να πληρώσουν σήμερα λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος.

Το κακό είναι ότι η ανεύθυνη πορεία συνεχίζεται. Οι σημερινές δημοτικές αρχές ακολουθούν την ίδια συνταγή μεταβίβασης των προβλημάτων στους επόμενους. Στη διαχείριση των σκουπιδιών υπάρχει ένας «ελέφαντας στο δωμάτιο», που ονομάζεται ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. Πριν από μερικές εβδομάδες υποβλήθηκε στον ΦΟΔΣΑ ένα τεράστιο πρόστιμο από την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Η εξέλιξη αυτή θα έπρεπε να οδηγεί σε άμεσες κινήσεις, προκειμένου να δουν τι θα κάνουν με το πρόστιμο και, βεβαίως, να καταλογιστούν οι πολιτικές ευθύνες για τον συγκεκριμένο χειρισμό.

Οι δήμαρχοι όμως δεν κάνουν τίποτα. Είναι προφανές ότι γίνεται προσπάθεια να ρυθμιστεί εσωκομματικά το πρόστιμο και να κουκουλωθεί πολιτικά η υπόθεση. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι με τη συγκεκριμένη υπόθεση ασχολείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και φοβούμαστε ότι αργά ή γρήγορα το ζήτημα θα έρθει ξανά στη δημοσιότητα. Οι δήμαρχοι που έχουν την ευθύνη για τον ΦΟΔΣΑ αντιλαμβάνονται τι θα συμβεί αν ζητηθεί η καταβολή των προστίμων; Ποιος θα τα πληρώσει και με ποιους πόρους;

Οι πολίτες προφανώς και δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν χρεωμένοι και να κληθούν να πληρώσουν ακόμα μία αμαρτία μέσα από τα δημοτικά τέλη. Αυτό συμβαίνει χρόνια με την υπόθεση των σκουπιδιών: Τα λάθη και οι παραλείψεις μεταβιβάζουν τον λογαριασμό στο μέλλον. Η υπόθεση της διαχείρισης των σκουπιδιών χρειάζεται επανεξέταση σε όλα τα επίπεδα. Τα 140 ευρώ ο τόνος είναι μια εξωφρενική τιμή διαχείρισης, ενώ ο κίνδυνος ο συγκεκριμένος λογαριασμός να αυξηθεί περαιτέρω για να πληρωθούν πρόστιμα, είναι εφιαλτική προοπτική.

Η επανεξέταση των πάντων, προκειμένου να μειωθεί το κόστος, είναι τεράστιο ζήτημα για τους δημάρχους της περιοχής. Η επιτυχία και η αποτυχία δεν κρίνονται από τις κενολογίες αυτοθαυμασμού, αλλά από την προώθηση πολιτικών προς όφελος του πολίτη, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει διαρκώς λάθη και παραλείψεις που διαπιστώνονται, δυστυχώς, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο της κάλπης.

panagopg@gmail.com