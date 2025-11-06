Το Σελλά ιδανικός προορισμός για πεζοπορία

Το χωριό Σελλάς, χτισμένο αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 500 μ., μόλις 19 χλμ. από την Κυπαρισσία, καλεί τους πεζοπορικούς συλλόγους όλης της Ελλάδας να το εντάξουν στο πρόγραμμα των επόμενων εξορμήσεών τους και να ανακαλύψουν την ανεξερεύνητη φύση και την ιστορία της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποτελεί ιδανικό προορισμό για πεζοπορία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

«Είναι προορισμός κατάλληλος για συλλόγους που αναζητούν πρωτότυπες εμπειρίες σε ανεξερεύνητα μέρη, εκτός των “συνηθισμένων μονοπατιών”. Η πεζοπορία εδώ συνδυάζει φύση, ιστορία και μνημεία — όχι απλά διαδρομές», αναφέρει χαρακτηριστικά το κάλεσμα.

Ο Σελλάς χτίστηκε μεταξύ 1340 και 1400 και μοιάζει να έχει σταματήσει ο χρόνος. Πετρόκτιστα σπίτια και εκκλησίες, πλακόστρωτα δρομάκια, μυρωδιές από θυμάρι και ρίγανη, και λίγοι αλλά φιλόξενοι κάτοικοι υποδέχονται τους επισκέπτες με χαμόγελο και αυθεντικότητα.

Πέρα από τα παραδοσιακά πετρόκτιστα σπίτια και την εντυπωσιακή θέα στα καταπράσινα βουνά, ο Σελλάς ξεχωρίζει για την πλούσια βιοποικιλότητα, το δροσερό κλίμα και το δίκτυο μονοπατιών που προσφέρει ενδιαφέρουσες διαδρομές όλες τις εποχές του χρόνου.

Το Ιστορικό Μονοπάτι προς την Ιερά Μονή Αγίου Νικήτα

Η σημαντικότερη διαδρομή είναι το ιστορικό μονοπάτι 400 ετών που συνδέει το χωριό με την Ιερά Μονή Αγίου Νικήτα, ένα πετρόκτιστο ιστορικό μνημείο του 16ου αιώνα (1593-1610), χτισμένο στα 900 μέτρα, στο βουνό Αη Λιας. Το παλιό αυτό μονοπάτι, που ακολουθεί τα ίχνη των παλιών μοναχών και των χωρικών που για αιώνες ανέβαιναν ως το μοναστήρι, παρέμεινε κλειστό για πάνω από 40 χρόνια. Καθαρίστηκε και αναβίωσε χάρη στις προσπάθειες των κατοίκων και εγκαινιάστηκε το 2020 από τον Σύλλογο Πεζοπόρων Ορειβατών Καλαμάτας Σ.Π.Ο.Κ. ΕΥΚΛΗΣ.

Κατά τη διαδρομή, οι πεζοπόροι έχουν την ευκαιρία να περάσουν από τοπία με δάση από αριές και βελανιδιές, πηγές με τρεχούμενα νερά, και να αναπαυτούν κάτω από 7 αιωνόβια δέντρα (2 πλατάνια και 5 βελανιδιές) που εντάχθηκαν στο Δίκτυο Αιωνόβιων Δέντρων της Ελληνικής Επανάστασης 1821–2021 και είναι μάρτυρες ιστορικών γεγονότων. Καθώς ο πεζοπόρος ανεβαίνει στο βουνό Αη Λιάς, το τοπίο αλλάζει σταδιακά: πουλιά του δάσους, ανοιχτή θέα προς τον Κυπαρισσιακό κόλπο και μια αίσθηση γαλήνης που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Φθάνοντας στο μοναστήρι του Αγίου Νικήτα, η θέα κόβει την ανάσα. Εκεί οι πεζοπόροι μπορούν να ξαποστάσουν και να δροσιστούν από την πέτρινη πηγή που αναβλύζει κρυστάλλινο νερό.

Οσοι επιθυμούν να συνεχίσουν, μπορούν να συνεχίσουν την πεζοπορία μέχρι την κορυφή του βουνού Αη Λια σε υψόμετρο 1150 μέτρων. Στη συνέχεια, υπάρχει δυνατότητα για κυκλική διαδρομή, που συνδυάζει ανάβαση και κατάβαση, επεκτείνοντας την εμπειρία. Η μεγάλη κυκλική διαδρομή είναι 10 χιλιόμετρα. Επιπλέον διαδρομές υπάρχουν στην κοίτη του ποταμού Σελλά και στα παραποτάμια μονοπάτια, στο Πάρκο Τριπύλης όπου βρίσκεται ο παλιός νερόμυλος του Σελλά, κοντά στο πέτρινο γεφύρι.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα μονοπάτια, οι πεζοπόροι μπορούν να δουν αναλυτικά όλες τις διαδρομές στο Wikiloc.

Τι προσφέρεται στους πεζοπορικούς συλλόγους

Οι κάτοικοι του Σελλά υποδέχονται με ζεστασιά τους επισκέπτες της πεζοπορίας και είναι πρόθυμοι να καθοδηγήσουν τα μέλη των πεζοπορικών συλλόγων στην εξερεύνηση των μονοπατιών της περιοχής, προσαρμόζοντας τις διαδρομές ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις ανάγκες και το επιθυμητό επίπεδο δυσκολίας (από εύκολο έως πιο απαιτητικό).

Οι φιλόξενοι Σελλαίοι θα σας ξεναγήσουν στο Λαογραφικό Μουσείο, όπου εκτίθενται αντικείμενα της παραδοσιακής ζωής των κατοίκων, προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία σύνδεσης με τον τόπο. Η εκδρομή στο Σελλά κλείνει στο Καφενείο του χωριού όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη μαγευτική θέα με τη συνοδεία τσίπουρου και μεζέδων.

Ο Σελλάς δεν είναι ένας συνηθισμένος προορισμός, προσφέρει αυθεντικότητα και επαφή με την τοπική κοινωνία. Είναι ιδανικός προορισμός για συλλόγους που θέλουν πρωτότυπες εμπειρίες, σε ανεξερεύνητα μέρη, εκτός των “συνηθισμένων μονοπατιών”. Η πεζοπορία εδώ συνδυάζει φύση, ιστορία και μνημεία — όχι απλά διαδρομές. Η σήμανση των αιωνόβιων δέντρων (στο πλαίσιο δράσεων της επετείου του 1821) προσθέτει ιστορική βαρύτητα στη διαδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες και οργάνωση επίσκεψης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Χάιδω Παπαευθυμίου στο τηλέφωνο 6972110504 και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σελλά (facebook, instagram).