Κορώνη: «200 Χρόνια από την πρώτη έκδοση του Υμνου εις την Ελευθερίαν»

Εκδήλωση–αφιέρωμα με θέμα «200 Χρόνια από την πρώτη έκδοση του Ύμνου εις την Ελευθερίαν» διοργανώνουν ο Δήμος Πύλου – Νέστορος και η Δημοτική Μυτιληναίειος Βιβλιοθήκη Κορώνης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στις 18:30 στη Μυτιληναίειο Βιβλιοθήκη Κορώνης. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η φιλόλογος – θεολόγος Παναγιώτα Σπάλα η οποία θα αναφερθεί στη σημασία, την ιστορική συγκυρία και τη διαχρονική αξία του έργου του Διονυσίου Σολωμού «Ύμνος εις την Ελευθερίαν».

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Πύλου – Νέστορος που σκοπό έχουν τη διατήρηση και ανάδειξη της εθνικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς.

“Σας περιμένουμε όλους να τιμήσουμε μαζί τα 200 χρόνια από την πρώτη έκδοση του εθνικού μας ύμνου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον λόγο, την ιστορία και την ελευθερία”, αναφέρει το κάλεσμα των διοργανωτών.