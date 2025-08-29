Μιχαηλίδου: Tην επόμενη εβδομάδα έρχεται το νομοσχέδιο για την κοινωνική παροχή (Βίντεο)

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, προανήγγειλε την κατάθεση νέου νομοσχεδίου την επόμενη εβδομάδα, με κεντρικούς άξονες τη στέγαση μέσω «κοινωνικής αντιπαροχής» και την καθιέρωση «κοινωνικού μισθώματος». Στόχος, όπως τόνισε, είναι η ουσιαστική στήριξη των νέων ζευγαριών ώστε να δημιουργούν οικογένεια νωρίτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, δίνοντας λύσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας: το δημογραφικό.

«Την επόμενη εβδομάδα κατεβάζουμε ένα νέο νομοσχέδιο στο δικό μας υπουργείο, με δύο βασικά μέτρα: τη στέγαση, μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής, και το κοινωνικό μίσθωμα», δήλωσε η υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Μιλώντας για το δημογραφικό είπε ότι «είναι το πρόβλημα που μας προβληματίζει».

«Ακόμα και το σκανδιναβικό μοντέλο, το οποίο έχει να επιδείξει δεκαετίες ιστορίας πάνω σε κοινωνικές παροχές και στήριξη της οικογένειας, φαίνεται να έχει αποτύχει ως προς το να καταφέρει να αναχαιτίσει αυτή τη μείωση των πληθυσμών», σημείωσε.

Η υπουργός παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τα νέα μέτρα, επισημαίνοντας ότι «η φετινή ΔΕΘ δεν είναι χώρος για παροχές, αλλά για επιστροφή κοινωνικού μερίσματος από την ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής». Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος των μέτρων είναι η «στήριξη των νέων ζευγαριών ώστε να κάνουν περισσότερα και νωρίτερα παιδιά, και διευκόλυνση μέσω της στέγασης», ενώ ανέφερε για τα ακίνητα του Δημοσίου που παρέμεναν αναξιοποίητα για δεκαετίες, ότι θα μπουν στην αγορά με το μοντέλο της «κοινωνικής αντιπαροχής».

«Κρατούμε τουλάχιστον το 30% για κοινωνικό μίσθωμα, προκειμένου να δοθεί σε νέες οικογένειες, μονογονεϊκές ή πολύτεκνες, σε χαμηλότερη τιμή από την αγορά. Το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί από ιδιώτες επενδυτές ώστε να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα», σημείωσε.