Κλειδώνουν τα μέτρα της ΔΕΘ - Φοροελαφρύνσεις με την οικογένεια στο επίκεντρο (Βίντεο)

Τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη θα είναι στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το ερχόμενο Σάββατο στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τους κεντρικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για το 2026, με γνώμονα την ενίσχυση της μεσαίας τάξης.

