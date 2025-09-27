3 εξιχνιάσεις κλοπών από την Ασφάλεια Καλαμάτας

Αρχικά εξιχνιάστηκε μια κλοπή που πραγματοποίησαν τρία άτομα στις 15 του περασμένου Ιουλίου.

Από την προανάκριση και μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε πως μια 27χρονη Ρομά, μαζί με μια 37χρονη και έναν 21χρονο εισήλθαν σε σπίτι στην Καλαμάτα παραβιάζοντας ανασφάλιστη πόρτα και έκλεψαν χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ.

Την ίδια ημέρα μπούκαραν με τον ίδιο τρόπο και σε άλλο σπίτι στην Καλαμάτα, χωρίς να αφαιρέσουν κάτι.

Το σχέδιο της μικρής σπείρας

Η μικρή αυτή σπείρα είχε συγκεκριμένο σχέδιο μιας και οι δύο γυναίκες άνοιγαν τα σπίτια χρησιμοποιώντας κάρτα στην αφαλό της πόρτας, όταν οι ένοικοι έλλειπαν από τα σπίτια, με τον 21χρονο να έχει τον ρόλο του τσιλιαδόρου. Μέσα στα σπίτια έκαναν προσεκτική έρευνα, δίχως να προκαλούν αναστάτωση στο χώρο.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τους για κλοπή.

Η δεύτερη εξιχνίαση αφορά μια κλοπή που έγινε στις 23 Απριλίου 2025 στην Καλαμάτα.

Ενας 40χρονος αφαίρεσε από ανασφάλιστο αυτοκίνητο στην Αγία Τριάδα, έξω από μια ψησταριά, το πορτοφόλι της 24χρονης οδηγού, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ και μία τραπεζική κάρτα. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Τέλος, μια ακόμη εξιχνίαση από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας έγινε για μια κλοπή που συνέβη στις 18 Μαρτίου 2025 στην Καλαμάτα, με δράστη έναν 33χρονο Αλβανό, ο οποίος έκλεψε ένα ηλεκτρικό πατίνι αξίας 600 ευρώ από μία 59χρονη. Σε βάρος του 33χρονου αλλοδαπού σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

