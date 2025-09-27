Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Ο άνθρωπος και το κλίμα στο επίκεντρο

Ανοιχτή επιστολή του Γιώργου Καραμπάτου, Εκτελεστικού Διευθυντή Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», πρώην Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Καθώς βλέπουμε πόλεις σε όλο τον κόσμο να αναπλάθουν τα ποτάμια τους σε άξονες ζωής και τουριστικής ανάπτυξης (όπως στη φωτογραφία), αναρωτιέμαι...

Τι θα ήταν η Καλαμάτα σήμερα αν ο Νέδοντας έρεε ελεύθερος στην καρδιά της πόλης;

39 χρόνια μετά τους σεισμούς, ο απολογισμός είναι αμείλικτος:

Ο Νέδοντας θαμμένος κάτω από τσιμέντο και parking

Μόλις 2.000 ξενοδοχειακές κλίνες αντί για 20.000 που θα χρειαζόταν ένας ώριμος τουριστικός προορισμός

Στρατηγικές υποδομές (αεροδρόμιο, λιμάνι, τρένο) που υπολειτουργούν ή έχουν βγει εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης κρίσιμης τουριστικής και εμπορικής μάζας

Ο ίδιος ο πρώην Δήμαρχος που σχεδίασε την ανασυγκρότηση παραδέχτηκε ότι "μισούσε τον ιδιωτικό τομέα" και σήμερα παρομοιάζει την Καλαμάτα με τον... Τιτανικό!

Φανταστείτε:

- Έναν ζωντανό Νέδοντα με παραποτάμιες καφετέριες

- Πράσινους διαδρόμους και ποδηλατόδρομους

- Μια πόλη που θα προσέλκυε επενδύσεις και επισκέπτες

- 20.000 κλίνες πόσες θέσεις εργασίας στον τουρισμό αντί για 2.000 κλίνες που έχουμε σήμερα

Η κλιματική κρίση απαιτεί πόλεις με πράσινο και νερό, όχι τσιμέντο. Ο βιώσιμος τουρισμός απαιτεί όραμα και υποδομές, όχι χαμένες ευκαιρίες.

Ερώτημα στον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο :

Είναι αργά για διόρθωση ή μπορούμε ακόμα να ονειρευτούμε μια διαφορετική Καλαμάτα;