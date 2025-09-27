eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025 16:21

Δωρεά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από τον

Δωρεά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Ένα πλήρες σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή προσέφερε ο Σύλλογος Γυναικών Κυπαρισσίας «Γαία» στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας για τις ανάγκες του. 

«Αυτές οι πρωτοβουλίες στήριξης της λειτουργίας της μονάδας μας από την τοπική κοινωνία, μας δίνουν δύναμη και μας δημιουργούν υποχρέωση για αποτελεσματικότερη προσφορά υπηρεσιών, με στόχο πάντα την ικανοποίηση των πολιτών της περιοχής» τονίζει χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια διοικήτρια Γ.Ν. Μεσσηνίας - Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας Δήμητρα Καλομοίρη και προσθέτει: «Εκ μέρους της διοίκησης και των εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Κυπαρισσίας εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Σύλλογο Γυναικών Κυπαρισσίας "Η Γαία" για την ευγενική δωρεά σύγχρονου πληροφοριακού εξοπλισμού (πλήρους συστήματος Η/Υ)».

Κ.Μπ.

Κατηγορία Υγεία
