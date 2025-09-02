Παπαστεργίου: Τέλος τα ταξίδια με την παλιά ταυτότητα από το επόμενο καλοκαίρι

Το μεγάλο βήμα στην ψηφιακή διακυβέρνηση και η αναμόρφωση της καθημερινότητας των πολιτών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο ΕΡΤNews.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε πως μέχρι σήμερα περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει τον Προσωπικό Αριθμό. Επιπλέον, από τις 6 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η αυτόματη χορήγηση του σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος μας είναι οι πολίτες να χρησιμοποιούν έναν ενιαίο αριθμό, αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ή αριθμό ταυτότητας και διαβατηρίου, με στόχο να μειωθούν τα λάθη και η γραφειοκρατία», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε επίσης ότι οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες, που έχουν σχεδιαστεί δεκαετίες πριν, δεν θα επιτρέπουν πλέον ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το καλοκαίρι του 2026, λόγω χαμηλού επιπέδου ασφάλειας. Μέχρι τότε, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται η σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή πλατφόρμα για τους κοινόχρηστους χώρους και τα τραπεζοκαθίσματα, το My Street, ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η ευθύνη καταγραφής ανήκει στους δήμους. Ήδη έχουν ενταχθεί πάνω από 70 δήμοι, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας τον Ιούλιο, έχουν καταγραφεί πάνω από 2.000 καταγγελίες πολιτών σχετικά με παράνομες καταλήψεις χώρων. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις Δημοτικές Αστυνομίες και την Ελληνική Αστυνομία.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε και στη νέα νομοθεσία που αφορά στην απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους, ενοποιώντας την με ψηφιακά μέσα ελέγχου. Οι πωλητές θα υποχρεούνται να ελέγχουν ψηφιακά την ηλικία των πελατών τους, ενώ θα δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα για τον έλεγχο καταστημάτων και εκδηλώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποτρέπεται η είσοδος ανηλίκων σε κλαμπ, καθώς και η διάθεση αλκοόλ σε σχολικές γιορτές που διοργανώνονται ως «ιδιωτικές εκδηλώσεις».

ΑΠΕ - ΜΠΕ