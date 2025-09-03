Ευρωβαρόμετρο: Μεγαλύτερη προστασία ζητούν από την ΕΕ οι πολίτες

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δείχνει ότι οι πολίτες έχουν υψηλές προσδοκίες από την ΕΕ και τον προϋπολογισμό της για την περίοδο μετά το 2027.

Εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία των πολιτών της από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφαλείας (68%). Το ποσοστό είναι ακόμα υψηλότερο στην Ελλάδα (77%), ενώ στην Κύπρο πλησιάζει στην ομοφωνία (91%). Ταυτόχρονα, εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ ζητούν μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των κρατών μελών (92% για την Ελλάδα και 95% για την Κύπρο), ενώ πάνω από τρεις στους τέσσερις (77%) πιστεύουν ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις (81% για την Ελλάδα και 85% για την Κύπρο).

Αναλυτικότερα, από την έρευνα προκύπτει:

77% των πολιτών στην Ελλάδα και 91% στην Κύπρο (68% σε ευρωπαϊκό επίπεδο) θέλει να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ για την προστασία τους από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφαλείας.

Εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ ζητούν από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν από κοινού τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις, με οριακά υψηλότερα αποτελέσματα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ευρεία πλειοψηφία (77% ευρωπαϊκός μέσος όρος, 81% στην Ελλάδα και 85% στην Κύπρο) πιστεύει ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να υπερασπιστεί τη θέση της σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό.

Για να ενισχύσει τη θέση της στον κόσμο, η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια σύμφωνα με τους Ευρωπαίους πολίτες (37% ΕΕ, 32% Ελλάδα, 46% Κύπρος).

Δεύτερη προτεραιότητα η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία και η βιομηχανία με 32% στην ΕΕ και 38% στην Ελλάδα, αλλά 18% στην Κύπρο, όπου οι δίνεται μεγαλύτερη σημασία (33%) στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Προκειμένου να επενδύουμε σε όσα έχουν σημασία, 78% των πολιτών πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτεί περισσότερες πρωτοβουλίες από κοινού (82% στην Ελλάδα και 87% στην Κύπρο), ενώ 91% (96% στην Ελλάδα και 94% στην Κύπρο) δηλώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τις πληροφορίες και τα μέσα που απαιτούνται για να ελέγχει τις δαπάνες της ΕΕ.

Οι προτεραιότητες των πολιτών αντικατοπτρίζουν ανησυχία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες της έρευνας, η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια (37%), καθώς και στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία (32%) προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στον κόσμο και να προσαρμοστεί στο τρέχον πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία προκρίνουν οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα (38%), με την άμυνα και την ασφάλεια να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση (32%). Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Κύπρο είναι 46% και 18%, καθώς στη δεύτερη θέση με 33% βρίσκεται η εκπαίδευση και η έρευνα. Όσον αφορά τα θέματα στα οποία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες αναφέρουν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης (41%), την άμυνα και την ασφάλεια (34%), καθώς και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (31%). Την πρώτη θέση στην Ελλάδα με ποσοστό 49% μοιράζονται η υποστήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αφενός και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης αφετέρου, και ακολουθεί η ανάγκη περισσότερης υποστήριξης για τη δημόσια υγεία (44%). Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται την πρώτη θέση για την Κύπρο (42%), και ακολουθούν πληθωρισμός και ακρίβεια (39%), ενώ ποσοστό 36% σημειώνουν τόσο η υποστήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και η μεγαλύτερη υποστήριξη για τη δημόσια υγεία. Η οικονομική κατάσταση συνεχίζει να αποτελεί μείζον ζήτημα για πολλούς Ευρωπαίους. Ο έλεγχος του πληθωρισμού και του κόστους διαβίωσης ήταν ήδη σημαντικό θέμα για τους πολίτες στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές, όπως έδειξε η μετεκλογική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

