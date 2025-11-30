Οι νεκροί στη Γάζα ξεπέρασαν τους 70.000

Από την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου, 356 άνθρωποι έχουν πέσει νεκροί, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται δεκάδες έφηβοι και παιδιά, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η επιχείρηση γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα δεν σταμάτησε στις 10 Οκτωβρίου. Έκτοτε, περισσότεροι από 350 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων βρίσκονται παιδιά και έφηβοι, έχουν πέσει νεκροί από επιθέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων.

Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, έφτασε τους 70.000. Όμως, όπως συνέβη και με την προηγούμενη αύξηση των νεκρών από 50.000 σε 60.000 θανάτους, αυτό το τελευταίο ορόσημο έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητο. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή η ζωή έχει χάσει την αξία της, αλλά επειδή, για τους κατοίκους της Γάζας, οι αριθμοί έχουν μετατραπεί σε πληροφορίες ανίκανες να αποδώσουν την αδιανόητη πραγματικότητα που ζουν οι Παλαιστίνιοι.

Πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένα όνομα, μια οικογένεια, μια ολόκληρη ζωή, όμως τίποτα δεν αλλάζει ουσιαστικά στη Γάζα, ακόμη και καθώς ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται.

Στην ανατολική Χαν Γιουνίς, ο 10χρονος Φάντι και ο 12χρονος Γκόμα Αμπού Άσι σκοτώθηκαν το πρωί του Σαββάτου (29/11).

Σύμφωνα με την οικογένειά τους, τα αγόρια μάζευαν καυσόξυλα για να βοηθήσουν τον καθηλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι πατέρα τους όταν ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τους χτύπησε. Στο νοσοκομείο Νάσερ, επικρατεί η απόλυτη καταστροφή.

Κι αυτή είναι μόλις μια από τις ιστορίες, ανάμεσα σε τόσες, από την έναρξη αυτής της υποκριτικής εκεχειρίας.

Διεθνής Αμνηστία: Επικίνδυνη ψευδαίσθηση ότι η ζωή στη Γάζα επιστρέφει στην κανονικότητα

Περισσότερο από ένα μήνα μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας και την απελευθέρωση όλων των εν ζωή Ισραηλινών ομήρων, οι ισραηλινές αρχές εξακολουθούν να διαπράττουν γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας, συνεχίζοντας να επιβάλλουν σκόπιμα συνθήκες διαβίωσης που έχουν σχεδιαστεί για να επιφέρουν τη φυσική τους καταστροφή, χωρίς να σηματοδοτούν καμία αλλαγή στις προθέσεις τους, δήλωσε πριν τρεις ημέρες η Διεθνής Αμνηστία.

Στην ενημέρωσή της, παρέχει μια νομική ανάλυση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας, μαζί με μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, ιατρικό προσωπικό και εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, που τονίζουν τις άθλιες συνεχιζόμενες συνθήκες για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

«Η εκεχειρία κινδυνεύει να δημιουργήσει μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση ότι η ζωή στη Γάζα επιστρέφει στην κανονικότητα. Αλλά ενώ οι ισραηλινές αρχές και δυνάμεις έχουν μειώσει την κλίμακα των επιθέσεών τους και έχουν επιτρέψει την εισαγωγή περιορισμένων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ο κόσμος δεν πρέπει να ξεγελιέται. Η γενοκτονία του Ισραήλ δεν έχει τελειώσει», δήλωσε η Agnès Callamard, Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας.

