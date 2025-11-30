eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025 18:55

Εκδήλωση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την

Εκδήλωση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τη “μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του ολιστικού συστήματος χωριστής συλλογής ΑΣΑ (Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων) της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, οργανώνει ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου αύριο Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, στο ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, στις 6 το απόγευμα.

Στόχος της ενημέρωσης είναι η παρουσίαση των δράσεων, των προκλήσεων και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στον ΦΟΔΣΑ.

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις