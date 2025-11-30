Εκδήλωση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα

Στόχος της ενημέρωσης είναι η παρουσίαση των δράσεων, των προκλήσεων και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στον ΦΟΔΣΑ.
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025 18:55
Εκδήλωση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στην ΚαλαμάταΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τη “μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του ολιστικού συστήματος χωριστής συλλογής ΑΣΑ (Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων) της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, οργανώνει ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου αύριο Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, στο ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, στις 6 το απόγευμα.
