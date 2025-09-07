ΔΕΘ 2025: Η απάντηση Μητσοτάκη σε ερώτηση για Σαμαρά και Καραμανλή (Βίντεο)

Ερώτηση σχετικά με τις σχέσεις του με τους πρώην πρωθυπουργούς της ΝΔ δέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, με αφορμή την παλαιότερη δέσμευσή του ότι θα συμβουλεύεται τους προκατόχους του στο αξίωμα.

Στην ερώτηση της εφημερίδας Το Βήμα ο δημοσιογράφος υπενθύμισε πως σήμερα, ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει ασκήσει δημόσια κριτική στην εξωτερική πολιτική του Κώστα Καραμανλή.

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει, τονίζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα σε σχέση με τον κ. Σαμαρά: «Για τον κ. Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Αυτό τα σκεπάζει όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στην πρόσφατη απώλεια της κόρης του.

Στη συνέχεια, σημείωσε: «Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική. Οι τέως πρωθυπουργοί γνωρίζουν πόσο δύσκολη είναι. Η μεγάλη εικόνα τελικά είναι αυτή μίας παράταξης, η οποία σήμερα αποτελεί τη μοναδική δύναμη σταθερότητας. Και πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει», είπε σύμφωνα με το reader, σχολιάζοντας παράλληλα τα σενάρια περί ενδεχόμενης δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.